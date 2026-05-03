

Η influencer, αν και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά της, δεν κρύβει ότι είναι ερωτευμένη, αποκαλώντας τον σύντροφό της «Robbie». Παρά το γεγονός ότι αποφεύγει να δημοσιεύει συχνά κοινές τους στιγμές, το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου έκανε μια εξαίρεση.

Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με φίλους σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε βίντεο που ανάρτησε η ίδια, φαίνεται η Τούνη και ο σύντροφός της να ανεβαίνουν στη σκηνή και να τραγουδούν μαζί με τον Σάκη Ρουβά, σε μια πιο χαλαρή και διασκεδαστική στιγμή της βραδιάς. Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα, ο σύντροφός της είναι ένθερμος θαυμαστής του δημοφιλούς τραγουδιστή.

