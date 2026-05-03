

Γύρω στις 06:40 το πρωί, στην οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά, 30χρονος άνδρας γεωργιανής καταγωγής φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το ισόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 57 φυσίγγια, μία συσκευή τέιζερ και έναν σουγιά, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.