Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 19:30, όταν τρεις 13χρονες μαθήτριες είχαν μεταβεί στο κέντρο της πόλης για βόλτα, αφού προηγουμένως είχαν αποβιβαστεί από όχημα στο οποίο επέβαινε η μητέρα της μίας.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα στην αστυνομία, στην οδό Ρήγα Φεραίου οι ανήλικες δέχθηκαν προσέγγιση από τρεις άλλες συνομήλικες, με μία εξ αυτών να επιτίθεται στην κόρη της, να την τραβά από τα μαλλιά και να την ρίχνει στο έδαφος, όπου – σύμφωνα με την καταγγελία – τη χτύπησε και την κλώτσησε, ενώ οι άλλες δύο παρακολουθούσαν χωρίς να παρέμβουν.

Η ίδια υποστήριξε ότι, παρά τις φωνές για βοήθεια, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν επενέβη τη στιγμή του επεισοδίου.

Μετά την καταγγελία, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο μια ανήλικη που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό.