Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δικηγόρος είχε αναλάβει νομικές ενέργειες για την είσπραξη του χρέους, γεγονός που φέρεται να όξυνε την αντιπαράθεση με τον οφειλέτη.

Ο Τσετίν φέρεται να είχε προηγουμένως απειλήσει τις δύο αδελφές, ζητώντας να αποσυρθούν οι δικαστικές διαδικασίες, με την 26χρονη να αρνείται και να δηλώνει ότι θα συνεχίσει κανονικά την υπόθεση.

Το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έστησε ενέδρα στην οικογένεια έξω από αποθήκη, όπου βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό τους.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει το όχημα του Τσετίν να κινείται στην περιοχή και στη συνέχεια να ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της δικηγόρου στο στήθος και τον τραυματισμό της αδελφής της στο γόνατο.

Η Χατισέ Κοτσαεφέ διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι αρχές έχουν συλλάβει τον φερόμενο δράστη, καθώς και άλλα έξι άτομα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Ο ίδιος ο Τσετίν αρνείται την κατηγορία της ενέδρας, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε χωρίς πρόθεση να σκοτώσει και ότι το θύμα τραυματίστηκε κατά λάθος. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.