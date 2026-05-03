Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους, δημιούργησε ένα ασυνήθιστο για την εποχή καιρικό τοπίο, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στα λευκά Πάρνηθα, Πήλιο και πολλές περιοχές στα ορεινά, χαλάζι στην Κρήτη

Τα περισσότερα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν καλυφθεί από χιόνι, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει σε σημαντικό ύψος, δημιουργώντας εντυπωσιακές αλλά και ασυνήθιστες εικόνες για την εποχή. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, δρόμοι και αυλές «άσπρισαν» από έντονη χαλαζόπτωση που συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχές.

Στην Πάρνηθα, το χιόνι ξεπερνά τα 10 εκατοστά, σύμφωνα με μετεωρολογικές αναφορές, ενώ χιονοπτώσεις καταγράφηκαν ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, γύρω στα 580 μέτρα, στην περιοχή της Ροδόπολης. Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, προχώρησε η Αστυνομία λόγω χιονόπτωσης.





Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Πεντέλη, αλλά και στις κορυφές του Υμηττού, που ντύθηκαν στα λευκά, ενώ χιονισμένα τοπία παρατηρούνται και σε Παρνασσό, Πήλιο, ορεινή Κορινθία και Καλάβρυτα.









Την ίδια ώρα, στην Κρήτη επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα, με χαλάζι, ισχυρές βροχοπτώσεις και δυνατούς ανέμους να επηρεάζουν κυρίως την περιοχή του Ηρακλείου.

Από τη Δευτέρα πάντως η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου, καλωσορίζοντας και πάλι την άνοιξη, ενώ προς το επόμενο Σαββατοκύριακο έρχεται… καλοκαιράκι με 30 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών νεφώσεων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.