Ο Σκωτσέζος ετοιμάζονταν να πάει στο Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ. Μια ώρα όμως πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα και λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από το σπίτι του, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον επικοινώνησε με δικούς του ανθρώπους και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το παραμικρό και όλοι περιμένουν το ιατρικό ανακοινωθέν, για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του «Φέργκι».