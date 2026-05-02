Ο Αστέρας, ο οποίος είχε μόνο δύο νίκες στην έδρα του σε όλη την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος έχει πλέον τρεις στα playouts και δηλώνει παρόν στη μάχη της παραμονής. Πλέον, οι γηπεδούχοι ισοβαθμούν στους 28 βαθμούς μαζί με τον Πανσερραϊκό, ο οποίος είναι και ο άμεσος αντίπαλός τους.

Η τελική έκβαση του παιχνιδιού ήταν προδιαγεγραμμένη από το πρώτο μέρος, αφού ο Αστέρας κέρδιζε ήδη 3-0 στην ανάπαυλα.

Ο Κέτου έκλεψε στο 10′ και άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στο 34′, ο VAR έδειξε πέναλτι και ο Μπαρτόλο ευστόχησε παρά την καλή προσπάθεια του Γκουγκεσασβίλι να αποκρούσει.

Στο 35ο λεπτό ο Άλχο πέτυχε το πρώτο του γκολ φέτος. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Φινλανδού μετά από απόκρουση του Γκουγκεσασβίλι και απλά την έσπρωξε στα δίχτυα από το ένα μέτρο.

Πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά παιχνιδιού στο δέυτερο μέρος, ο Αλμύρας πέτυχε το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης. Ο Σίλα έκανε σέντρα από τα αριστερά με τον Έλληνα διεθνή να τη στέλνει στα δίχτυα με ωράια προβολή.

O Ατρόμητος έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Αρχικά με τον Τζοβάρα στο 83΄ και δύο λεπτά μετά με τον Τσούμπερ, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής υπέγραψε το τελικό 4-2.

Το ματς

Στο πρώτο μέρος οι Τριπολιτσιώτες ήταν κλάσεις ανώτεροι και απειλούσαν κλέβοντας μπάλες από τον Ατρόμητο.

Ο Αστέρας πήρε προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό με τον Κέτου. Ο Μουτουσαμί δεν υποδέχτηκε καλά τη μπάλα από πάσα του Γκουγκεσασβίλι, ο Κέτου έκλεψε και σκόραρε μέσα από την περιοχή.

Οι Περιστεριώτες απάντησαν με ευκαιρία στο 20′ με τον Μπάκου. Ο φορ του Ατρομήτου πήγε να διεκδικήσει τη μπάλα ανάμεσα από δύο αμυντικούς, αλλά το τελείωμά του δεν βρήκε εστία. Ένα λεπτό μετά ο Μπάκου έβγαλε τετ-α-τετ τον Τσιγγάρα, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο.

Στο 29ο λεπτό, ο Κέτου έκανε ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή μετά από κλέψιμο, αλλά τελευταία στιγμή το σουτ του κόντραρε και η μπάλα πήγε κόρνερ.

Στο 33′ ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι, το οποίο ελέγχθηκε από τον VAR και ο Μπαρτόλο νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 2-0.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Μακέντα έκανε ένα σουτ, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Άλχο ήταν εκεί για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Ο Αστέρας δεν σταμάτησε ούτε στο δεύετερο ημίχρονο, αφού στο 47ο λεπτό, ο Αλμύρας μετά από γλυκιά σέντρα του Σίλα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ωραία προβολή.

Στο 67ο λεπτό ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη του αξιοσημείωτη ευκαιρία. Ο Μπάκου υποδέχτηκε υποδειγματικά την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στην εστία από πλάγια θέση.

Μπορεί ο ρυθμός του παιχνιδιού να είχε πέσει, αλλά ο Ατρόμητος μείωσε στο σκορ με τον Τζοβάρα στο 83′, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο ματς. Δύο λεπτά μετά ο Στίβεν Τσούμπερ με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο για το τελικό 4-2

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτσ, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Άλχο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κέτου, Μακέντα

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μπάκου