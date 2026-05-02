Μεταξύ των τραυματιών ένας 25χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία δίνει μάχη για τη ζωή του.

🚨Breaking News🚨 Four people have been shot in Brixton in a drive by shooting. They were at a BBQ in Coldharbour Lane in the early hours of Saturday. The victims are aged 21, 47 and 70, who were discharged from hospital, with a 25 year old in a critical condition. pic.twitter.com/xktlVPg0RX — David Atherton (@daveatherton) May 2, 2026

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, ηλικίας 21, 47 και 70 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα πήραν εξιτήριο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε επείγουσα έρευνα και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, καθώς οι ντετέκτιβ εργάζονται «με ρυθμό» για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτό που έχει περιγραφεί ως πράξη αδιάκριτης βίας.