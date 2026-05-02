Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει επεκταθεί, ενώ σημειώνεται πως δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Παραμένει στάσιμη με τους άνδρες της Πυροσβεστικής, να συνεχίζουν την κατάσβεση.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς το υλικό που καίγεται, κυρίως ελαστικά, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Λίγο μετά τις 20:00, εστάλη μήνυμα 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Το 112 κάνει λόγο «για επικίνδυνους καπνούς, ενώ προτρέπει τους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας ‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν λόγο για μια μάχη η οποία θα κρατήσει για πολλές ώρες.