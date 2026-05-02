Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.

«Επισημάνθηκε ότι, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήχθησαν (…) για την καταστροφή τρομοκρατικής υποδομής, ένα από τα σπίτια που βρίσκονται σε έναν θρησκευτικό χώρο υπέστη ζημιές», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

«Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι επρόκειτο για θρησκευτικό κτήριο. Μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά σε ένα άλλο κτίριο στο χώρο, (ισραηλινές) δυνάμεις ενήργησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές στο χώρο», πρόσθεσε.

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε χθες Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε καταστροφές στη Γιαρούν, συμπεριλαμβανομένων ενός μοναστηριού, ενός ιδιωτικού σχολείου, κατοικιών και καταστημάτων.

Ο Αντραΐ δικαιολόγησε την παρουσία του στρατού στην περιοχή λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ από το σημείο.

Η γαλλική καθολική οργάνωση “Το Εργο της Ανατολής” τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ο στρατός «κατέστεψε» ένα μοναστήρι στο Γιαρούν που ανήκει στις Αδελφές Σαλβατοριανές, «ένα ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που υποστηρίζει η οργάνωση Το Εργο της Ανατολής».

Η οργάνωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, αρνήθηκε ότι το κτήριο, που περιγράφεται ως «μοναστήρι», έχει «καταστραφεί», συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ενός διώροφου κτιρίου.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ενός μηνός για δύο από τους στρατιώτες του που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού σε ένα άλλο χωριό στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις θανατηφόρες επιθέσεις του στον Λίβανο και η Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, με στόχο τον τερματισμό περισσότερων από έξι εβδομάδων μαχών.

Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν στο νότο, σε μια περιοχή που εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα, κατεδαφίζοντας κτήρια.