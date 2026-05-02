Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να αντιδράσει μετά από μια περίοδο αρνητικών αποτελεσμάτων, με βασικό στόχο την επιστροφή στις νίκες και τη διατήρηση των ελπίδων για την κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν λείπουν ούτε αυτή τη φορά για τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος βλέπει το απουσιολόγιο να γεμίζει ξανά.

Εκτός πλάνων έχουν τεθεί οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Μαντί Καμαρά, Κίριλ Ντεσπόντοβ, αλλά και ο νεαρός Δημήτρης Χατσίδης που προέκυψε ως πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Οι απουσίες αυτές περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές, κυρίως σε επίπεδο διαχείρισης μέσα στο παιχνίδι, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας απέναντι σε έναν αντίπαλο με ποιότητα και βάθος.

Παρά τα δεδομένα προβλήματα, στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ υπάρχει έντονη διάθεση αντίδρασης. Η ομάδα θέλει να αφήσει πίσω της το κακό σερί, που κορυφώθηκε με την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, και να επιστρέψει σε πειστικές εμφανίσεις και θετικά αποτελέσματα.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία επανεκκίνησης, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η παρουσία του κόσμου στην Τούμπα, με την έδρα του Δικεφάλου να αναμένεται κατάμεστη.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι να στηρίξουν την ομάδα σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, ελπίζοντας ότι θα τη δουν να βγάζει αντίδραση και να παίρνει ένα τρίποντο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για τη 2η θέση. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως τα περιθώρια έχουν στενέψει, όμως παραμένει αποφασισμένος να παλέψει μέχρι τέλους για να κλείσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προπόνησης (02/05) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε:

“Το αγωνιστικό τμήμα δούλεψε για τελευταία φορά στη Νέα Μεσημβρία. Στο μυαλό όλων βρίσκεται μόνο το τρίποντο.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στις τακτικές λεπτομέρειες της μάχης με τον Ολυμπιακό, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα και για τις στατικές φάσεις.

Οι Δημήτρης Χατσίδης, Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία”.