«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές!

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και ικανά τις δραστηριότητές τους.

Και πάλι, αυτά είναι πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι να γίνει η περιοχή ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τις προμήθειες τους και όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα πολυάριθμα πληρώματα επί του σκάφους με υγιεινές και υγειονομικές συνθήκες. Πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσων έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!», καταλήγει στην ανάρτηση του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Εξέτασα την πρόταση του Ιράν και την απορρίπτω ως απαράδεκτη

«Εξέτασα τη νέα πρόταση του Ιράν, και την απορρίπτω», ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι έχει «μελετήσει τα πάντα» και την απέρριψε ως μη συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η στρατιωτική κατάσταση πηγαίνει πολύ καλά» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην πρότασή του που περιλαμβάνει 14 σημεία και ότι εξετάζει την απάντηση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να καταθέτει νέα πρόταση 14 σημείων με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικές φάσεις και βασικός του στόχος είναι η επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων και η λήξη του πολέμου μέσα σε τριάντα μέρες.

Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των στενών και την άρση της αμερικανικής πολιορκίας στα ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των ναρκών στη θάλασσα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για έναν «νέο μηχανισμό» στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου το Ιράν εμφανίζεται να επιδιώκει ρόλο στον έλεγχο ή στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την πρόταση, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το Ιράν θα επιστρέψει στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6%, στη βάση της «αρχής της μηδενικής αποθήκευσης». Παράλληλα, η Τεχεράνη απορρίπτει την αποσυναρμολόγηση της πυρηνικής της υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεών της.

Η τρίτη φάση προβλέπει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους αραβικές χώρες και τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η πρόταση συνδέει έτσι την αποκλιμάκωση όχι μόνο με μια προσωρινή εκεχειρία, αλλά με ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η απαίτηση της Τεχεράνης για σαφείς εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Η πρόταση προβλέπει δέσμευση μη επιθετικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις εχθροπραξίες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, με αντάλλαγμα την αποχή της Τεχεράνης από την πραγματοποίηση επιθέσεων. Παράλληλα, ζητείται ο τερματισμός όλων των εχθροπραξιών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τον Λίβανο.

Η Τεχεράνη ζητά ακόμη την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή γύρω από το Ιράν, την άρση των κυρώσεων, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και τη σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τεχεράνη ζητά να διασφαλιστεί το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, επικαλούμενη τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Για το Ιράν, το ζήτημα συνδέεται με την εθνική του κυριαρχία και με το δικαίωμα στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία.