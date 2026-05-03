Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν γρήγορα να πετύχουν δύο γκολ με τους Κούνια (6′) και Σέσκο (14′), ενώ είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» το ματς από το Α’ μέρος. Δεν το πέτυχαν και οι «κόκκινοι» εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στην επανάληψη και με ηγέτη τον Ντομινίκ Σομποσλάι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με τον Ούγγρο να μειώνει αρχικά (47′) και στο 56ο λεπτό να δίνει την ασίστ στον Γκάκπο. Οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ με τον Κόμπι Μέινο (77′), ο οποίος γιόρτασε έτσι με τον καλύτερο τρόπο την υπογραφή του νέου συμβολαίου του μέχρι το 2031.