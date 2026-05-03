Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των υποδομών, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, αν και, δυστυχώς, παρουσιάζεται χαμηλό ενδιαφέρον στις προκηρύξεις.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, η άυλη συνταγογράφηση, τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, η ψηφιακή λίστα αναμονής για χειρουργείο, το «βραχιολάκι» για τη μείωση αναμονής στα επείγοντα περιστατικά αποτελούν εμβληματικές μεταρρυθμίσεις.

ΤΗΝ ίδια ώρα ο Προσωπικός Γιατρός, πλέον, έχει αγκαλιαστεί από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Τώρα τρέχει η διαδικασία ένταξης ανηλίκων στην παρακολούθηση από Προσωπικούς Παιδιάτρους. Ακόμα τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Υπάρχουν κάποια «αγκάθια».Υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους γονείς. Παρόμοια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί στο ξεκίνημα της εφαρμογής του Προσωπικού Γιατρού. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει έξτρα κίνητρα στους παιδιάτρους, αλλά και οι γονείς να κατανοήσουν πως πρόκειται για μία δωρεάν παροχή από το κράτος, μέσω της οποίας μπορεί να παρακολουθείται αξιόπιστα η υγεία των παιδιών τους.