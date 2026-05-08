Στόχος της κινητοποίησης, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, είναι η καλύτερη οργάνωση της απεργίας και η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, με αιχμή μια σειρά ζητημάτων που αφορούν μισθούς, ακρίβεια, εργασιακές σχέσεις, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, αλλά και ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Η Συνομοσπονδία καλεί τις ομοσπονδίες και τα νομαρχιακά της τμήματα να προχωρήσουν σε ενημέρωση των εργαζομένων και σε δράσεις προετοιμασίας, όπως συγκεντρώσεις, περιοδείες και συνεντεύξεις την Τρίτη 12 Μαΐου, ενισχύοντας την απεργιακή συμμετοχή της επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η απεργία αφορά όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, με στόχο – όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ – να αποτελέσει «οργανωμένη και μαζική αντίδραση» απέναντι στα ανοιχτά εργασιακά και θεσμικά ζητήματα.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στην περιφέρεια οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε σημεία που θα οριστούν από τα κατά τόπους νομαρχιακά τμήματα.