Σε εξέλιξη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται η αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού δεκάδων επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πριν τεθεί σε ισχύ καραντίνα για ένα θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 29 επιβάτες από 12 διαφορετικές χώρες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου, μετά τον πρώτο θάνατο που καταγράφηκε, γεγονός που οδήγησε σε παγκόσμια κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους και την ιχνηλάτηση των μετακινήσεών τους.

Παρά την ανησυχία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τύπου Covid-19 και δεν αναμένεται πανδημία.

Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλα, καθώς ο ιός έχει περίοδο επώασης έως και 6 εβδομάδες.

BREAKING: The head of the World Health Organisation says eight cases of the hantavirus have been reported – that’s five confirmed and three suspected cases.https://t.co/GFhZZwiCcE 📺 Sky 501 pic.twitter.com/tHYnNzqRnb — Sky News (@SkyNews) May 7, 2026

Οι αρχές αναφέρουν ότι η συνολική εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλή, παρότι το περιστατικό θεωρείται σοβαρό.

«Δεδομένης της περιόδου επώασης του ιού των Άνδεων, η οποία μπορεί να φτάσει έως και έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Ενώ πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό, ο ΠΟΥ αξιολογεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως χαμηλό».

Nearly 40 cruise passengers exposed to a deadly virus may have already scattered across the globe — as authorities scramble to track them down. Dozens left the MV Hondius ship without contact tracing after a hantavirus outbreak that’s already killed at least three people. The… pic.twitter.com/gXEKtgNyDY — Fox News (@FoxNews) May 7, 2026

Το ολλανδικό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι μια γυναίκα που δεν βρισκόταν στο πλοίο υποβάλλεται σε εξετάσεις για ιό hantavirus και νοσηλεύεται σε απομονωμένο θάλαμο σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού εμφάνισε συμπτώματα. Ένα θετικό τεστ θα μπορούσε να την καταστήσει το πρώτο γνωστό άτομο που δεν βρισκόταν στο MV Hondius και μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της επιδημίας.

Η Oceanwide Expeditions, η ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας που διαχειρίζεται το πλοίο, δήλωσε ότι 29 άτομα – και η σορός του πρώτου νεκρού – είχαν αποβιβαστεί στο βρετανικό έδαφος της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου. Πρόσθεσε ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού hantavirus δεν αναφέρθηκε μέχρι τις 4 Μαΐου. Οι αποβιβασμένοι επιβάτες – συμπεριλαμβανομένων έξι Αμερικανών και επτά Βρετανών πολιτών – είχαν επικοινωνήσει, ανέφερε η εταιρεία. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, πιστεύεται ότι έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

«Ο Αυστραλός επέστρεψε στην Αυστραλία, αυτός από την Ταϊβάν στην Ταϊβάν, οι Αμερικανοί σε όλες τις γωνιές της Βόρειας Αμερικής. Ο Άγγλος στην Αγγλία, οι Ολλανδοί στα σπίτια τους», δήλωσε στην El País ένας Ισπανός επιβάτης, ο οποίος παραμένει στο Hondius .

‘Those evacuated from the MV Hondius will be completely isolated from the public.’ Spain’s head of civil protection discusses the preparations they are putting in place for the passengers of the hantavirus cruise ship, as it heads to the Canary Islands.https://t.co/5CI9IBmcDl pic.twitter.com/26Zv6trGdK — Sky News (@SkyNews) May 7, 2026



Ένας άνδρας που έφτασε στην Ελβετία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης αφού βρέθηκε θετικός στον ιό. Οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Στις ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) παρακολουθούσαν τους επιβάτες που είχαν ταξιδέψει στη Τζόρτζια, την Καλιφόρνια και την Αριζόνα, ανέφεραν οι New York Times. Κανένας δεν είχε δείξει σημάδια ασθένειας.

Δύο επιβάτες που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία δεν εμφάνισαν συμπτώματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). Η καθηγήτρια Ρόμπιν Μέι, επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη της υπηρεσίας, πρότεινε ότι το ζευγάρι και άλλοι επιβάτες που επέστρεψαν θα κληθούν να αυτοπεριοριστούν για 45 ημέρες . «Για το ευρύτερο κοινό, που δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, ο κίνδυνος εδώ είναι πραγματικά αμελητέος», δήλωσε η Μέι.

Δύο κάτοικοι της Σιγκαπούρης που επέβαιναν στο Hondius έχουν τεθεί σε απομόνωση και υποβάλλονται σε εξετάσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι της Σιγκαπούρης. Ένας Δανός πολίτης που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται σε αυτο-καραντίνα και δεν εμφανίζει συμπτώματα, ανέφερε η Δανική Αρχή Ασφάλειας Ασθενών.

Η επιδημία έχει σκοτώσει τρία άτομα και έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Οι ιοί Hantavirus είναι μια ομάδα ιών που βρίσκονται κυρίως σε τρωκτικά, αλλά μπορούν να μολύνουν τους ανθρώπους και να προκαλέσουν συμπτώματα γρίπης, πνευμονικό σύνδρομο και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο ιός hantavirus των Άνδεων μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ των ανθρώπων μέσω πολύ στενής επαφής, αλλά είναι λιγότερο μεταδοτικός από τον Covid. Δεν υπάρχουν εμβόλια.

Τρία άτομα με συμπτώματα που απομακρύνθηκαν ιατρικά – ένας 41χρονος γιατρός, ένας 65χρονος Γερμανός επιβάτης και ο 56χρονος Μάρτιν Άνστι, Βρετανός οδηγός αποστολής – νοσηλεύονται στην Ολλανδία.

Η προσπάθεια εντοπισμού των αποβιβασμένων επιβατών έγινε καθώς το Hondius, με 149 επιβάτες, αναχώρησε από τα ύδατα γύρω από το Πράσινο Ακρωτήριο, όπου του αρνήθηκαν την άδεια να δέσει, και κατευθύνθηκε προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου αναμενόταν γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσουν την απομάκρυνση των πολιτών τους από τις Κανάριες Νήσους από τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Οι 14 Ισπανοί υπήκοοι που επιβαίνουν στο πλοίο -συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους του πληρώματος- πρόκειται να μεταφερθούν από την Τενερίφη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla στη νοτιοδυτική Μαδρίτη.

Το χρονικό της επιδημίας

Το πλοίο απέπλευσε από την Αργεντινή την 1η Απριλίου

Έκανε στάσεις στην Ανταρκτική

Πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στις 6 Απριλίου

Ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 11 Απριλίου

Ο ιός επιβεβαιώθηκε επίσημα στις αρχές Μαΐου

Συνολικά έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι.

Μια θεωρία συνδέει το ξέσπασμα με μια αποστολή παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή από ένα ζευγάρι Ολλανδών πριν επιβιβαστούν στο Hondius. Η Αργεντινή έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ιού hantavirus στη Λατινική Αμερική και έχει αναφέρει 101 κρούσματα από τον Ιούνιο του 2025, περίπου διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει παγίδευση και ανάλυση τρωκτικών στην Ουσουάια, το σημείο προέλευσης του κρουαζιερόπλοιου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης παραμένει χαμηλός, καθώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο κορωνοϊός ή η γρίπη.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί οκτώ περιστατικά που συνδέονται με το πλοίο – τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η διασπορά στο κρουαζιερόπλοιο. Ο χανταϊός συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω εισπνοής σωματιδίων από ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων ζώων.

Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, το MV Hondius είχε επισκεφθεί απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την αρχική έκθεση στον ιό.