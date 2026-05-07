«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου. Η σχέση μας μαθεύτηκε κάπως γρήγορα, μάς τσάκωσαν. Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Με τη δουλειά που κάνει η Γαρυφαλλιά, είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας. Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς! Εγώ είμαι κατευθείαν στο… ψητό. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

«Και οι δύο είμαστε συντροφικοί. Δεν παίζει να κοιμηθούμε χωριστά με τίποτα! Το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, δεν παίζει. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά, αν δε μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα, για 10 ώρες αλλά να είστε παρέα και να είναι σαν να μην υπάρχει», συμπλήρωσε o Χρήστος Μάστορας.

Χρήστος Μάστορας: «Λιώνει» για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Όπως εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης, του αρέσει που πηγαίνουν για φαγητό και κάνουν κοινές βόλτες.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε παραδεχτεί ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση τους. «Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουνα καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά», είχε πει.