Για κάθε συσκευή που επιστρεφόταν στα καταστήματά της, η Vodafone προσέφερε 1 στερλίνα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει το συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου στερλινών, το οποίο δώρισε στο WWF για έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η συμμετοχή των πολιτών μετατράπηκε σε ουσιαστική υποστήριξη δράσεων που αντιμετωπίζουν έμπρακτα την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση.

Στα τέλη του 2022, η Vodafone ξεκίνησε να κινητοποιεί πελάτες της -και όχι μόνο- να παραδώσουν τηλεφωνικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούσαν. Η συνεργασία με τo WWF διευκόλυνε τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανακύκλωσης και επανάχρησης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική σημασία της μείωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανάχρηση μιας συσκευής μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 70 κιλά πρώτων υλών και να αποτρέψει περίπου 50 κιλά εκπομπών CO₂.

Με την υποστήριξη της Vodafone τα τελευταία τρία χρόνια, το WWF έχει υλοποιήσει πολυάριθμες δράσεις για την προστασία βιοποικιλότητας και οικοτόπων σε σημαντικά οικοσυστήματα, ποτάμια και θάλασσες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, η συνεργασία έχει συντελέσει σε δράσεις προστασίας εμβληματικών ειδών της ελληνικής βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για υιοθέτηση πιο πράσινων επιλογών. Παράλληλα, με την συμβολή του WWF, η Vodafone Ελλάδας μείωσε τις εκπομπές CO₂ των ιδιόκτητων καταστημάτων της κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και χαρτογράφησε τα ρεύματα αποβλήτων, εξασφαλίζοντας ότι το 100% οδηγείται αποκλειστικά σε διαδικασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης, χωρίς να καταλήγει σε σύμμεικτα απορρίμματα.

To 1 εκατ. στερλίνες που συγκεντρώθηκε ενίσχυσε έργα του WWF και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, όπως για παράδειγμα η Κολομβία και η Βραζιλία στην Λατινική Αμερική, και η Νότια Αφρική, η Τανζανία και η Κένυα, στην Αφρική, υποστηρίζοντας την προστασία της άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Joakim Reiter, Chief External and Corporate Affairs Officer του Vodafone Group, δήλωσε σχετικά: «Η συλλογή ενός εκατομμυρίου κινητών για τον πλανήτη αποδεικνύει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η αλλαγή μέσα από μικρές, καθημερινές δράσεις. Η συνεργασία μας με το WWF μετέτρεψε τηλεφωνικές συσκευές, που δεν χρησιμοποιούνταν, σε πόρους για τη προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας για τη στήριξή τους στο πρόγραμμα που υλοποιήσαμε με το WWF και για τη συμβολή τους σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη.»

Η Tanya Steele, Chief Executive του WWF-UK, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Vodafone δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν η τεχνολογία αξιοποιείται για τη προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Οne Million Phones for the Planet μετέτρεψε μικρές ατομικές ενέργειες σε δράσεις με παγκόσμιο αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην προστασία της άγριας ζωής και στη στήριξη κοινοτήτων σε Ευρώπη και Αφρική. Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες της Vodafone για τη στήριξή τους, η οποία συνέβαλε στην προστασία ειδών όπως οι τίγρεις, οι μαύροι ρινόκεροι και οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα, καθώς και των οικοσυστημάτων τους σε ολόκληρο τον κόσμο.»

<ΤΕΛΟΣ>