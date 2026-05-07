Η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση με θέμα «Ασφαλής τεχνητή νοημοσύνη και οι πόλεις του μέλλοντος μετά το AI» φιλοξένησε τον Σωτήρη Καραγιάννη, Chief Innovation Officer της Space Hellas και έναν από τους πρώτους Έλληνες που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία στην ΑΙ και δίκτυο συνεργατών με το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley.

Στη διάλεξη, που συντόνισε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Βόρεια Ελλάδα, Εύη Καλλίνη, ο κ. Καραγιάννης παρουσίασε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον, την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών και τη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο, ο ομιλητής ξεκίνησε τη συζήτηση από τα πρώτα του βήματα στον χώρο περιγράφοντας, μεταξύ άλλων, τη συναρπαστική εμπειρία του από τη Silicon Valley και τη γνωριμία με τον μέντορά του, George Zackary (Γιώργο Ζάχαρη), Έλληνα venture capitalist που θεωρείται «γκουρού» των startups.

Το μέλλον της εργασίας με την ΤΝ

Προχωρώντας σε αντιπαραβολή της AI με τo ίντερνετ, ο Σωτήρης Καραγιάννης τόνισε ότι και τα δύο τεχνολογικά επιτεύγματα οδήγησαν σε εκδημοκρατισμό της γνώσης, βελτιώνοντας πτυχές της καθημερινότητάς μας. «Έχοντας δωρεάν πρόσβαση σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Gemini και ChatGPT, έχουμε τη δυνατότητα για πρόσβαση σε γνώση που δεν είχαμε πριν, είμαστε κάπως σαν υπεράνθρωποι ενώ παράλληλα, το ΑΙ συνεχίζει να εξελίσσεται» ανέφερε σχετικά. Ποια είναι η πρόβλεψή του για το μέλλον της εργασίας; «Στα φυσικά επαγγέλματα είμαστε ακόμη πίσω, δεν έχουν δημιουργηθεί ρομπότ αλλά σε ό,τι αφορά τη γνώση τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα και στο μέλλον η ΑΙ θα κάνει την περισσότερη δουλειά. Στην Ελλάδα πάμε αργά θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει καθοδήγηση. Πρέπει να καταλάβουμε, ότι είναι θέμα επιβίωσης και προτεραιοτήτων και να ανεβάσουμε αυτή την αγορά για να έχουμε αυτονομία, καθώς στο μέλλον περίπου το 90% από ό,τι παράγει μια χώρα θα εξαρτάται από την ΤΝ».

Σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας νέος επαγγελματίας σήμερα επισήμανε ότι «πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις και να καταλαβαίνει, πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Παράλληλα να καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη -αυτό δεν μπορεί να στο δώσει έτοιμο η AI. Σαν κατεύθυνση σπουδών, οτιδήποτε έχει να κάνει με cybersecurity και ασφάλεια συστημάτων βρίσκεται στην κορυφή, καθώς όσο αυξάνεται η χρήση της ΤΝ, τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη για ειδικούς του συγκεκριμένου πεδίου».

Ο διττός ρόλος της ΤΝ στην Κυβερνοασφάλεια

Συζητώντας για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), ο ομιλητής επισήμανε τον διττό ρόλο της ΤΝ, καθώς λειτουργεί ως εργαλείο πρόληψης και ασπίδα προστασίας, αλλά και ως μέσο επίθεσης, με τις επιθέσεις από χάκερ να αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Μία άλλη πτυχή του θέματος είναι τα deepfakes σε διαδίκτυο και social media, όπου η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας, καθώς λειτουργεί ως «ανάχωμα» στην παραπληροφόρηση και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Εν τέλει, πόσο ασφαλείς είμαστε σε ό,τι αφορά τη χρήση της ΤΝ; Όπως εξήγησε ο κ. Καραγιάννης, «γενικός κανόνας είναι, ότι δεν υπάρχει κάτι απόλυτα ασφαλές. Πρέπει να καταλάβουμε, ότι χρειάζεται συνεχώς να αναπτύσσουμε τα επίπεδα της ψηφιακής ασφάλειας, όπως πρέπει να μεριμνούμε και για την ασφάλεια των δεδομένων από φυσικές απειλές, για παράδειγμα κλοπές, βανδαλισμούς, πλημμύρες.

Σχολιάζοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη δήλωσε ότι «είναι αρκετά αυστηρό και «βάζει φρένο» στην ανάπτυξη της ΤΝ ενώ άλλες χώρες, έχουν αφήσει το χειρόφρενο πιο χαλαρό. Πρέπει να επιδιώξουμε μια ισορροπία εδώ και να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να «τρέξουν», καθώς βρισκόμαστε ήδη σε μειονεκτική θέση».

Η ασφάλεια των γυναικών σε πρώτο πλάνο

Ένα project που αποτελεί προσωπική «αποστολή» του ομιλητή τα τελευταία χρόνια και που βρίσκεται εν εξελίξει, είναι το πώς θα γίνουν οι πόλεις μας πιο ασφαλείς, κυρίως για τις γυναίκες. «Καμία πόλη δεν είναι ‘’έξυπνη’’, αν δεν έχει εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της» επισήμανε ο κ. Καραγιάννης, αναφέροντας ότι «οι σύγχρονες πόλεις δεν είναι φτιαγμένες για γυναίκες, καθώς μέχρι και πριν έναν αιώνα, στον δρόμο κυκλοφορούσαν μόνο άνδρες».

Η κεντρική ιδέα εδώ είναι να χτιστεί ένα σύστημα που θα λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης, θα συγκεντρώνει δεδομένα (forensic data) και θα επικοινωνεί την πληροφορία, ότι σε κάποιο σημείο συμβαίνει κάτι ανησυχητικό, ώστε να αποφεύγει ο χρήστης τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, «η ΑΙ μπορεί θεωρητικά να λύσει αυτό το ζήτημα, όταν δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής».

Στόχος της νέας σειράς διαλέξεων «The Impact Series» του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που συνεχίζονται όλη τη χρονιά, είναι να φέρει στο προσκήνιο προσωπικότητες που ξεχωρίζουν στο παρόν και διαμορφώνουν το μέλλον, μέσα από το έργο και τις ιδέες τους, ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο, καλλιεργώντας νέους τρόπους σκέψης και δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας.