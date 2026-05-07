Στη συνέχεια απαντώντας σε ερώτηση για το κυβερνητικό έργο και τον ρόλο των Βουλευτών, η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «οι βουλευτές και τα μέλη της κυβέρνησης νιώθουν περήφανοι, αφενός για το έργο που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα και αφετέρου γιατί το έργο αυτό το πιστώνεται όλη αυτή η ομάδα.

Τόνισε δε την συνεισφορά της ΚΟ που όπως είπε «έχει καθοριστικό ρόλο τόσο με την στήριξη των νομοσχεδίων στην Βουλή, όσο και με τις προτάσεις της.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στο κεντρικό θέμα της συνεδρίασης που είναι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναφερόμενη στο «άρθρο 16 και τα πανεπιστήμια, την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, τη μονιμότητα στο δημόσιο, τον δημοσιονομικό κόφτη ώστε να μην ξαναζήσουμε χρεοκοπία και κρίση όπως την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και την κλιματική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη, το δικαίωμα στην κατοικία» δηλαδή «όσα πρέπει να συζητηθούν για το σήμερα και το αύριο» ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα «να καταθέσουν προτάσεις και να έρθουν σε αυτόν τον τόσο σημαντικό διάλογο».

Τέλος η κ. Σδούκου σημείωσε πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι στην «μεγάλη εικόνα, έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα που έβγαλε πέρα πολλές κρίσεις και μάλιστα διαφορετικές μεταξύ τους» και «έναν Πρωθυπουργό που κρατά γερά και στέρεα το τιμόνι του καραβιού και ξέρει πού θέλει να το οδηγήσει» και «με αυτά ως παρακαταθήκη και όσα θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 θα ζητήσουμε από τους πολίτες την ψήφο τους».