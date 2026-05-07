Στη συνέχεια θα προγραμματιστεί η συζήτηση στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνη την Πέμπτη (7/5) στην Διάσκεψη των Προέδρων.
Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι απέστειλε επιστολές και στους 297 βουλευτές ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.
