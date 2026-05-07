Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, στην οδό Θρασυβούλου και το πλήρωμα των διασωστών παρείχε άμεση ιατρική βοήθεια στο τραυματισμένο παιδί. Οι διασώστες το σταθεροποίησαν, καθώς είχε κι εκτεταμένη αιμορραγία, κι άμεσα το διακόμισε στο Θριάσιο.

Το αγόρι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο, όπου διακομίσθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Ο ανήλικος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ασπρόπυργος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο με πατίνι – Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

Το Θριάσιο νοσοκομείο, παρότι δεν εφημέρευε, είχε ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ και στήθηκε επιχείρηση για να υποδεχθούν τον 12χρονο. Αμέσως έπεσαν από πάνω του οι γιατροί του ΤΕΠ, τον διασωλήνωσαν και μπήκε και πάλι στο ασθενοφόρο για να διακομισθεί στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.