Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανούς στόχους τους) τον Ιούλιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Ο Μοσχούρης είχε δολοφονηθεί στις 25 Απριλίου του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες εξαπέλυσαν πυρά με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Στο σημείο βρέθηκαν πάνω από 30 κάλυκες, ενώ το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε, λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι: Τρία άτομα στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ. – Συνεχίζονται οι έρευνες απο το ελληνικό FBI

Στα «χέρια» της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται συμμορία που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ενώ πραγματοποιούνται και προσαγωγές υπόπτων. Παράλληλα, οι Αρχές διενεργούν έρευνες σε κατοικίες, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται για ομάδα συνεργών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αναλάμβανε «συμβόλαια θανάτου» στο πλαίσιο της λεγόμενης Greek Mafia. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ηθικού αυτουργού.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Γιώργος Μοσχούρης εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia.

Ο Μοσχούρης έβγαινε από ιατρικό κέντρο στην περιοχή, όταν τον πλησίασαν δύο άτομα τον πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν. Το θύμα που είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη το τμήμα εκβιαστών, είχε δεχθεί ξανά στο παρελθόν δολοφονική επίθεση.

Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας τον περίμεναν να βγει από την κλινική, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ με τις περισσότερες σφαίρες να βρίσκουν στο κεφάλι το θύμα.

Από το σημείο της δολοφονίας οι Αρχές συνέλεξαν 20 κάλυκες οι οποίοι στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αμέσως μετά οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ λίγο αργότερα, η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για αυτοκίνητα που καίγονται, για να επικεντρωθεί περισσότερο σε ένα φλεγόμενο ΙΧ στο Πάτημα Χαλανδρίου. Οι δράστες είχαν κλέψει ένα από τα δύο οχήματα και μάλιστα η ιδιοκτήτρια του ΙΧ δεν είχε αντιληφθεί την κλοπή και πίστευε πως ήταν παρκαρισμένο στο σημείο όπου το άφησε.