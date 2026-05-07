Η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ από τη Βιέννη. Μάλιστα, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ σχολίασε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική συμμετοχή.

«Ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα του Akyla, είδατε τα 30 δευτερόλεπτα, νομίζω πήρατε μία γεύση από την αισθητική και τη δυναμική του πάνω στη σκηνή. Είχαμε πει για το πορτοκαλί και το μαύρο που είναι τα χρώματα που κυριαρχούν. Είναι με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινoύ», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια σημείωσε πως η σκηνική παρουσία αφηγείται «τη διαδρομή ενός ανθρώπου προς την επιτυχία», ενώ αποκάλυψε πως όλη η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Μάλιστα, η Κέλλυ Βρανάκη θέλησε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για όσα θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό της 12ης Μαΐου. «Στα 30 δευτερόλεπτα που είδατε εχθές, εγώ θα έβαζα το “δεν έχετε δει ακόμα τίποτα” σε σχέση με αυτό φυσικά που θα δείτε την Τρίτη», είπε χαρακτηριστικά.

Eurovision: Η αποκάλυψη μετά το πρώτο βίντεο του Akyla

Παράλληλα, αποκάλυψε πως μέχρι τον ημιτελικό ο Akylas θα συνεχίσει εντατικά τις πρόβες στο ξενοδοχείο, τα μαθήματα φωνητικής, αλλά και τις συνεντεύξεις με ξένα Μέσα, ενώ την Κυριακή θα δώσει το «παρών» στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision.

Τέλος, η δημοσιογράφος στάθηκε και στην ψυχολογία του εκπροσώπου της Ελλάδας, τονίζοντας: «Χθες ήταν η μέρα που τον είδα πιο πολύ χαρούμενο από όλες τις μέρες. Έχει αυτόν τον ενθουσιασμό του μικρού παιδιού και νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί διαγωνιζόμενο να το χαίρεται τόσο πολύ».