Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, το Δελτίο Εξεταζομένου εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool, με εξαίρεση την αναγραφή του εξεταστικού κέντρου για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Στο δελτίο θα εμφανίζονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα κάθε υποψηφίου, ενώ στο πεδίο «Εξεταστικό Κέντρο» θα αναγράφεται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα το κέντρο εξέτασης για όσους συμμετέχουν γραπτώς ή το ειδικό εξεταστικό/βαθμολογικό κέντρο για όσους εξετάζονται προφορικά.

Παράλληλα, στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» θα αναγράφονται αυτόματα τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής.

Για τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει αποκλειστικά τα πέντε μουσικά τμήματα μέσω της ειδικής διαδικασίας εισαγωγής, στο δελτίο θα αναγράφεται το εξεταστικό κέντρο για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς και για ένα επιπλέον μάθημα της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού, ενώ θα εμφανίζονται και τα δύο μουσικά μαθήματα.

Μετά την εκτύπωση, το δελτίο διπλώνεται ώστε στη μία όψη να βρίσκονται τα στοιχεία του υποψηφίου και στην άλλη οι οδηγίες. Όπου είναι δυνατόν, προτείνεται και η πλαστικοποίησή του για μεγαλύτερη προστασία.

Το Δελτίο Εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας τόσο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις όσο και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, γι’ αυτό και θα πρέπει να διανεμηθεί άμεσα στους υποψηφίους.

Τι ισχύει για το 10%

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν θα παραλάβουν Δελτίο Εξεταζομένου, καθώς δεν συμμετέχουν στις φετινές εξετάσεις.

Παράλληλα, όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026 αλλά τελικά δεν προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, δεν χρειάζεται να προβούν σε ανάκληση της αίτησής τους.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη.