Στην περιοχή Ζίλε της επαρχίας Τοκάτ κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον κήπο ενός σπιτιού σε αμπελώνα από αρχαιοκάπηλους, ήρθε στο φως ένα αξιόλογο ψηφιδωτό, γεγονός που ώθησε τους ειδικούς να παρέμβουν και να διασώσουν το εύρημα.

Το ψηφιδωτό, που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ., φέρει την αρχαία ελληνική επιγραφή «ΤΡΥΦΗ», που σημαίνει «πολυτέλεια» ή «αφθονία». Οι αρχαιολόγοι λένε ότι κάποτε κοσμούσε το δάπεδο ενός σημαντικού κοινωνικού κτηρίου της ρωμαϊκής εποχής, αντανακλώντας έναν εκλεπτυσμένο και πλούσιο τρόπο ζωής.

Οι ειδικοί, σύμφωνα με την Daiy Sabah, έχουν επιστήσει την προσοχή στο υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας του έργου τέχνης, επισημαίνοντας ομοιότητες με το εμβληματικό μωσαϊκό «Το κορίτσι των τσιγγάνων» που εκτίθεται στο Μουσείο Μωσαϊκών της Ζεύγμα στη νοτιοανατολική Τουρκία. Το πρόσφατα αποκαλυφθέν έργο συνδυάζει περίπλοκα γεωμετρικά μοτίβα με λεπτομερείς ανθρώπινες μορφές, δημιουργημένες με τη χρήση προηγμένων ρωμαϊκών τεχνικών όπως το opus vermiculatum και το opus tessellatum.

Ο Δρ. Αλπέρ Γιλμάζ του Πανεπιστημίου Ondokuz Mayıs δήλωσε ότι η γυναικεία μορφή στο μωσαϊκό αντιπροσωπεύει την προσωποποίηση της ευημερίας και της πολυτέλειας, υποδηλώνοντας ότι το κτήριο που κοσμούσε είχε σχεδιαστεί για να εκφράζει πλούτο και κοινωνική θέση.

Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει επίσης την ιστορική σημασία της περιοχής Ζίλε, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως ο τόπος όπου ο Ιούλιος Καίσαρας πρόφερε τη διάσημη φράση του «Veni, vidi, vici» μετά από μια αποφασιστική νίκη το 47 π.Χ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, μόλις ολοκληρωθεί η ανασκαφή, η αναστήλωση και η έκθεσή του, το μωσαϊκό θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό της περιοχής. Η Τοκάτ, η οποία διαθέτει ήδη πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά από πολλές ιστορικές περιόδους, ενδέχεται να αποκτήσει εκ νέου σημασία ως προορισμός πολιτιστικού τουρισμού.