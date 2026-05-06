​Το σκηνικό έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει αυτές τις ώρες κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοι γερανοί έχουν δημιουργήσει μια «πόλη» γύρω από το Στάδιο, προκειμένου να στηθεί η θρυλική 360° (in-the-round) σκηνή της περιοδείας M72, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

​Ο ήχος των Metallica συνάντησε τους φίλους του Παναθηναϊκού

​Η χρονική συγκυρία δημιούργησε ένα ιδιαίτερο «πάντρεμα» στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Καθώς εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού κατευθύνονταν προς το κλειστό του ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια, ο σκληρός και δυνατός ήχος από τις δοκιμές των ηχείων τούς έκανε να σταματήσουν.

Πολλοί φίλοι του «τριφυλλιού», εντυπωσιασμένοι από την ένταση και την καθαρότητα του ήχου, κοντοστάθηκαν για αρκετά λεπτά έξω από το Στάδιο, βγάζοντας τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τις πρώτες νότες από την ηχητική … καταιγίδα που έρχεται το Σάββατο.

​Η Αθήνα «ανοίγει» την ευρωπαϊκή περιοδεία του 2026

​Η Ελλάδα έχει την τιμητική της, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της M72 World Tour για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις. ​Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose.

Metallica: Οδηγός εισόδου στο ΟΑΚΑ ανά εισιτήριο – Τι απαγορεύεται και όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πολυαναμενόμενη συναυλία

Απομένουν μόλις τέσσερις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας M72, με το ενδιαφέρον να είναι ήδη τεράστιο, καθώς η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες.

Η διοργανώτρια εταιρεία έχει ανακοινώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβαση και την ομαλή είσοδο του κοινού στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ γνωστοποιήθηκαν και οι ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων.

Σύμφωνα με την High Priority Promotions, οι πύλες θα ανοίξουν στις 16:00. Στις 18:00 θα εμφανιστούν οι Knocked Loose, στις 19:00 οι Gojira, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm) και απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά

Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων καθημένων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθημένων έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σήμανση, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17.

Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10.

H Είσοδος Καθήμενων 12 εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15.

H Είσοδος Καθήμενων 17 εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Τέλος υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).

Είσοδος για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ, από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3.