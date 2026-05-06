Ένας Βρετανός μέλος του πληρώματος, μαζί με έναν Ολλανδό συνάδελφό του και έναν ακόμη επιβάτη, μεταφέρθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με ολλανδική σημαία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ολλανδία, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κατάσταση του Βρετανού γιατρού ήταν πιο σταθερή, ενώ προηγουμένως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εκκένωση σημαίνει ότι το πλοίο, με σχεδόν 150 επιβαίνοντες, μπορεί πλέον να συνεχίσει το τριήμερο ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, αφού οι ισπανικές αρχές έδωσαν άδεια στο πλοίο να δέσει. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει καβγάς, με τον πρόεδρο των Καναρίων Νήσων να εκφράζει ανησυχία για τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη.

Το πλοίο έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την εκκένωση των μελών του πληρώματος.

Δύο Αργεντινοί αξιωματούχοι που διερευνούν την επιδημία λένε ότι η κύρια υπόθεση της κυβέρνησης είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών κόλλησε τον ιό κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης παρατήρησης πουλιών, ενώ επισκέπτονταν μια χωματερή. Μπορεί να είχαν εκτεθεί σε τρωκτικά που μετέφεραν τη μόλυνση.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Προηγουμένως, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι η Ουσουάια και η γύρω επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχαν καταγράψει ποτέ κρούσμα του ιού hantavirus.

Το MV Hondius, με σχεδόν 150 επιβαίνοντες, αναμένεται να καταπλεύσει στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, εντός τριών ημερών, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, προσθέτοντας ότι όσοι παραμένουν στο πλοίο δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου.

Three patients suspected of having the hantavirus were evacuated from the MV Hondius cruise ship and were on their way to the Netherlands for medical care, the World Health Organization said Wednesday. The rare outbreak has already killed three people from the cruise. In the… pic.twitter.com/djW9F2Ebns — CBS News (@CBSNews) May 6, 2026

Μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, εφόσον παραμένουν υγιείς, όλοι οι μη Ισπανοί πολίτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, δήλωσε η Μόνικα Γκαρθία σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν επειγόντως από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία για εξειδικευμένη νοσηλεία. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίτος δεν εμφανίζει συμπτώματα αλλά είχε στενή επαφή με θύμα του ιού.

Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας που είχε ταξιδέψει με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε θετικός στον ιό και λαμβάνει θεραπεία.

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια νόσος που μεταδίδεται από τρωκτικά, κυρίως μέσω εισπνοής σωματιδίων από περιττώματα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πρώτο κρούσμα πιθανότατα μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νότια Αμερική.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Οι ισπανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό από την άφιξη του πλοίου. Οι περίπου 140 επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν στις χώρες τους μέσω ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ενώ όσοι κριθεί απαραίτητο θα τεθούν σε καραντίνα.

Την ίδια ώρα, τοπικές αρχές στα Κανάρια εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη σαφούς πρωτοκόλλου διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, καθώς και για την περιορισμένη ενημέρωση που έχουν λάβει.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, ανέφερε η Γκαρθία. Η διάρκεια της καραντίνας θα εξαρτηθεί από το πότε ενδεχομένως ήρθαν σε επαφή με τον ιό, προσθέτοντας ότι η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες.

Μέχρι στιγμής, τρία άτομα —ένα ολλανδικό ζευγάρι και ένας Γερμανός— έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα.

Συνολικά οκτώ άτομα —μεταξύ αυτών και ένας Ελβετός που έχει επιστρέψει στη χώρα του και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη— θεωρείται ότι έχουν μολυνθεί, εκ των οποίων τρία κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Νότια Αφρική επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων εντοπίστηκε το στέλεχος Andes του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω πολύ στενής επαφής.

«Πρόκειται για το μοναδικό στέλεχος του hantavirus που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αλλά αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικά στενής επαφής», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής.

Το χρονικό

Στις 11 Απριλίου, ένας Ολλανδός άνδρας πέθανε εν πλω, με την αιτία θανάτου να παραμένει άγνωστη. Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο στην Αγία Ελένη, συνοδευόμενη από τη σύζυγό του.

Η σύζυγός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η 69χρονη γυναίκα είχε προσβληθεί από χανταϊό.

Στις 27 Απριλίου, ένας Βρετανός επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση με χανταϊό.

Στη συνέχεια, στις 2 Μαΐου, ένας Γερμανός υπήκοος πέθανε επίσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τρεις. Παραμένει ασαφές αν είχε μολυνθεί από τον ιό.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι το στέλεχος Andes του ιού —γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε περιπτώσεις στενής επαφής— εντοπίστηκε σε δύο άτομα που είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο προς τη χώρα.

Σε νεότερη ενημέρωση την ίδια ημέρα, η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Oceanwide Expeditions, ανέφερε ότι δύο γιατροί λοιμωδών νοσημάτων ταξιδεύουν από την Ολλανδία και θα επιβιβαστούν στο πλοίο «μετά την αναμενόμενη αναχώρησή του από το Πράσινο Ακρωτήριο, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά των τριών ατόμων».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δύο από τους ασθενείς που απομακρύνθηκαν εμφανίζουν οξέα συμπτώματα και θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες για περίθαλψη και εξετάσεις μόλις επιβιβαστούν στο αεροσκάφος.

Το τρίτο άτομο «είχε στενή σχέση με την επιβάτιδα που πέθανε στο πλοίο» στις 2 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι το σχέδιο παραμένει το πλοίο να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δημοσίευσε στο X: «Τρεις ασθενείς με ύποπτο κρούσμα hantavirus μόλις εκκενώθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθ’ οδόν για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, τον διαχειριστή του πλοίου και τις εθνικές αρχές από το Πράσινο Ακρωτήριο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ολλανδία».

«Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους χειριστές του πλοίου για να παρακολουθεί στενά την υγεία των επιβατών και του πληρώματος, συνεργαζόμενος με χώρες για να υποστηρίξει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και εκκένωση όπου χρειάζεται.»

«Η παρακολούθηση και η παρακολούθηση των επιβατών επί του πλοίου και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης του πλοίου και τις εθνικές υγειονομικές αρχές. Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός.»

Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος που επέβαιναν στο πλοίο πέθαναν, ενώ ένας Βρετανός υπήκοος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με άλλες χώρες για να διευκολύνει τις εκκενώσεις και το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στο πλοίο. «Το Υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται επειγόντως για να υποστηρίξει το έργο της UKHSA [UK Health Security Agency] στο εξωτερικό και για να διασφαλίσει ότι οι Βρετανοί υπήκοοι στο MV Hondius μπορούν όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους με την κατάλληλη προστασία για τη δημόσια υγεία», είπε.

Από την έναρξη της επιδημίας, ο ΠΟΥ έχει τονίσει ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός. Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται με τον ιό hantavirus μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα περιττώματά τους ή το σάλιο τους, και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Ωστόσο, σε ορισμένα προηγούμενα κρούσματα έχει παρατηρηθεί περιορισμένη εξάπλωση μεταξύ στενών επαφών με το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο έχει εξαπλωθεί στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, όπου ξεκίνησε το ταξίδι με την κρουαζιέρα τον Μάρτιο.

Το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι η ιχνηλάτηση επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη, με 62 επαφές να έχουν εντοπιστεί, συμπεριλαμβανομένων πληρώματος πτήσης και εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι επαφές θα παρακολουθούνται μέχρι να περάσει η περίοδος επώασης. Μέχρι στιγμής, κανένας δεν έχει διαγνωστεί με τον ιό hantavirus.

Το Πράσινο Ακρωτήριο επρόκειτο να είναι ο τελικός προορισμός του πλοίου, αλλά η χώρα στα ανοικτά της δυτικής Αφρικής δεν επέτρεψε στο πλοίο να αποβιβάσει επιβάτες στην ξηρά λόγω της επιδημίας.

Αργά την Τρίτη, το ισπανικό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ο ΠΟΥ και η ΕΕ του ζήτησαν να παραλάβει το MV Hondius και ότι συμφώνησαν «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές».

Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε ότι αντιτίθεται στον ελλιμενισμό του πλοίου και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση τελικά ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship. He had responded to an email from the ship's operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and…

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας Oceanwide Expeditions δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, ο προγραμματισμένος προορισμός για το m/v Hondius μετά την επιτυχή ιατρική μεταφορά είναι τα Κανάρια Νησιά. Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή και συνεχή συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το ακριβές σημείο άφιξής μας, τις διαδικασίες καραντίνας και ελέγχου για όλους τους επισκέπτες, καθώς και ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα».

«Δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες του περαιτέρω ταξιδιού των επισκεπτών σε αυτό το στάδιο. Αυτό εξαρτάται από την ιατρική συμβουλή και το αποτέλεσμα αυστηρών διαδικασιών ελέγχου.»

«Πολύ διαφορετικό από τον COVID»

Από την αρχή της κρίσης, ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό από τον ιό —που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά— είναι χαμηλός, κάτι που επανέλαβε και την Τετάρτη.

«Όταν μιλάμε για στενή επαφή, εννοούμε πολύ στενή φυσική επαφή, όπως κοινή διαμονή σε καμπίνα ή παροχή φροντίδας. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον COVID ή τη γρίπη», δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρχοβε, διευθύντρια διαχείρισης επιδημιών του ΠΟΥ.

Η ίδια ανέφερε ότι ο οργανισμός συνεργάζεται με χώρες για την ιχνηλάτηση επιβατών που αποβιβάστηκαν νωρίτερα στο νησί Αγία Ελένη, πριν το πλοίο φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Η Νότια Αφρική έχει εντοπίσει 65 άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα, ενώ άλλες χώρες έχουν εντοπίσει ακόμη 12, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΠΟΥ.

«Η καθημερινότητα σχεδόν φυσιολογική»

Επιβάτης του πλοίου δήλωσε ότι ο καπετάνιος ενημερώνει συνεχώς τους επιβάτες και ότι τους έχει ζητηθεί να περιορίσουν τις στενές επαφές και να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικά.

«Ο κόσμος αντιμετωπίζει την κατάσταση σοβαρά αλλά χωρίς πανικό, κρατώντας αποστάσεις και φορώντας μάσκες», είπε.

«Η καθημερινότητά μας είναι σχεδόν φυσιολογική, απλώς περιμένουμε λύση από τις αρχές. Το ηθικό είναι καλό και περνάμε τον χρόνο μας διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες και πίνοντας ζεστά ροφήματα».