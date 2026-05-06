Το κορίτσι χειρουργήθηκε στο πόδι.

ΕΔΕ για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα – Συνελήφθη ο οδηγός

Ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο αστυνομικός βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας και οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκη στο ατύχημα με την ανήλικη. Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.