Σύμφωνα με το voria.gr, σε δηλώσεις του ζήτησε ουσιαστικά παρέμβαση τόσο από το υπουργείο Μεταφορών όσο και από το υπουργείο Τουρισμού θέτοντας το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας του αεροδρομίου Μακεδονία.

«Ζητώ από τη Ryanair και το αεροδρόμιο Μακεδονία να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση, να μην υπάρξουν βεβιασμένες αποφάσεις και στο τέλος νομίζω πως μέσα από αυτόν τον διάλογο μπορεί να βγουν κερδισμένες και οι δύο εταιρείες αλλά και η κοινότητα της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης» υπογράμμισε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η αποχώρηση της εταιρείας αποτελεί πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Αγγελούδης ανακοίνωσε τις τρεις κοινές αποφάσεις των φορέων μετά από εισήγησή του. Συγκεκριμένα, θα αποσταλεί με την υπογραφή όλων των φορέων της πόλης μια επιστολή στη Fraport στην οποία θα της ζητείται να αναλάβει πρωτοβουλία για άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων ή συνέχιση των διαπραγματεύσεων ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε τέτοια κίνηση που θα βλάψει την οικονομία της περιοχής.

Δεύτερον θα ζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού να παρέμβουν στη διαδικασία προς τις δύο πλευρές άμεσα. «Εάν τούτο δεν συμβεί και έχουμε το απευκταίο γεγονός μιας επιμονής στην αποχώρηση να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την ανάκτηση των χαμένων δρομολογίων από άλλες εταιρείες εντός του καλοκαιριού. Η Ryanair κατά τη συζήτηση την οποία είχαμε χθες και έγινε σε απόλυτα θετικό, εξαιρετικό κλίμα, δήλωσε ότι πριν κάνει οτιδήποτε, θα έχουμε ως φορείς μια ενημέρωση για τις τελικές της προθέσεις. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ή σκέψεις αφορούν τον χειμώνα μέχρι και τον Μάρτιο του 2027. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει αίσιο τέλος στις πρωτοβουλίες τις οποίες καλούμε να πάρει η κυβέρνηση διά των αρμόδιων υπουργών μεταξύ των δύο πλευρών, θα θέλαμε άμεσα μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξει ανάκτηση των πιθανών δρομολογίων που θα απωλέσει η πόλη», δηλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Τρίτον, όπως ανακοινώθηκε, συγκροτήθηκε επιτροπή φορέων της πόλης η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τους υπουργούς Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να θέσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών του αεροδρομίου «Μακεδονία». Επιπλέον θα διερευνηθεί άμεσα η δυνατότητα για τους χειμερινούς μήνες και προκειμένου η πόλη να μη χάσει την ανταγωνιστικότητά της, να υπάρξουν εκπτώσεις στα τιμολόγια με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές και παράλληλα και αναζητηθεί προσέγγιση νέων εταιρειών στην πόλη. Στην επιτροπή συμμετέχουν η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Ξενοδόχων, η πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων, εκ μέρους των Επιμελητηρίων ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής και ο Βασίλης Γάκης ως εκπρόσωπος της ΠΕΔΚΜ και του δήμου Θεσσαλονίκης. «Αυτή η επιτροπή θα πρέπει άμεσα να προβεί σε όλα αυτά, να μας ενημερώνει για κάθε εξέλιξη. Είναι από τις λίγες φορές που η πόλη επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά, προχώρησε σε άμεσες ενέργειες και φαίνεται ότι είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη μιας διεκδίκησης σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου “Μακεδονία” ενωμένη στον κοινό στόχο», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης.

Ερωτηθείς για την τιμολογιακή πολιτική του αεροδρομίου σημείωσε πως η επιτροπή με την υποστήριξη των υπουργών θα δει θέματα ανταγωνιστικότητας. «Αυτό θα το δουν βήμα βήμα μέσα από τη συζήτηση και τη διεκδίκηση που πρέπει να υπάρξει. Απαντώ γενικά διότι είναι ένα θέμα συζήτησης το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Αλλά αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής δεν μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικά από το δικό μας διότι άκουσα πολλές καλές προτάσεις, αλλά κάνω την εξής ερώτηση: για να είναι ελκυστική μια πόλη οφείλουμε να φροντίσουμε όλοι, Περιφέρεια, Δήμος, φορείς να την κρατήσουμε στο επίπεδο που πρέπει, αλλά συγχρόνως να υπάρχει η δυνατότητα μιας πρόσβασης η οποία δεν θα προσκρούει σε υψηλά μεταφορικά έξοδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει η επιτροπή των φορέων της πόλης με την Fraport, με τα αρμόδια υπουργεία» κατέληξε ο δήμαρχος.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο δημαρχείο μετά τις πληροφορίες για την αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σημειώνεται ότι έως τώρα ο δήμαρχος δεν έχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την απόφαση της ιρλανδικής εταιρείας low cost, η οποία χθες δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει εντός της εβδομάδας για τις κινήσεις της.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν χθες οι εκπρόσωποι της Ryanair στον κ. Αγγελούδη, το θέμα συνδέεται όχι με κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις οι οποίες ισχύουν φέτος, αλλά με το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία να προχωρήσει σε ανεύρεση άλλων καλύτερων επιλογών σε ό,τι αναφορά το οικονομικό κόστος.

Ο κ. Αγγελούδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πως «θα πρέπει να γίνει εξίσου σαφές ότι η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών». «Η πόλη καλεί σε ένα πνεύμα ενότητας, συνέργειας και κοινού βηματισμού να λυθούν τα ζητήματα», είπε και κάλεσε «τη Ryanair να καταλάβει ότι αγκαλιάστηκε από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτών της κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς οφείλει να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση. Έχει εδώ στην περιοχή ένα στρατηγικό hub που πρέπει να κρατήσει. Κάνω έκκληση να το κρατήσει. Όπως και στη Fraport κάνω έκκληση. Η πόλη αυτή τη στιγμή διεκδικεί να υπάρξει μια συνεννόηση και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Υπενθυμίσε ότι το τελευταίο διάστημα ήρθαν στη Θεσσαλονίκη τρεις νέες εταιρείες, η Transavia που αύξησε τα δρομολόγιά της, η Lot που έκανε τη σύνδεση με την Πολωνία και η Finnair, η οποία ξεκινάει πτήσεις με τη Φιλανδία. «Η πόλη διαθέτει όλα τα δεδομένα να είναι όχι μόνο ένας ελκυστικός προορισμός, αλλά ένας ισχυρός μεταφορικός κόμβος», δήλωσε ο δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας τόνισε ότι το θέμα αφορά σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα,σημειώνοντας πως σε κάθε περίπτωση πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. «Επίσημα από την ενημέρωση που έχουμε από τη Fraport, η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με την εταιρεία η οποία έχει την εκμετάλλευση του αεροδρομίου ”Μακεδονία”. Άρα όλα αυτά είναι εικασίες και διαρροές που γίνονται χωρίς να έχουμε κάποια επίσημη βάση. Τι ζητεί η Ryanair από τη Fraport. Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο, ένα πεδίο συγκεκριμένο πάνω στο οποίο και η Fraport από την πλευρά της να τοποθετηθεί και να δούμε όλοι οι υπόλοιποι φορείς, η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, δήμοι, πώς θα τοποθετηθούμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία» σημείωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Γκιουλέκας, «ούτε με διαρροές ούτε με ακριτομυθίες μπορεί κάτι τέτοιο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να ξέρουμε την κατάσταση για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Σε αυτό το θέμα ενωμένοι και ενιαία όλοι αντιμετωπίζουμε αυτή την μέχρι τώρα ασαφή κατάσταση».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να παρέμβει η κυβέρνηση,απάντησε ότι «αυτό θα το δούμε, αλλά πρέπει να πάμε βήμα βήμα αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε υποθέσεις εργασίας».

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας ξεκαθάρισε πώς οι φορείς της πόλης δεν είναι διατεθειμένοι να χαθεί ούτε μία πτήση. «Στόχος μας είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πτήσεων και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργείται η επιτροπή, ώστε να δούμε πώς μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, είτε πρόκειται για θέμα κόστους είτε για άλλες δεσμεύσεις που υπάρχουν στη σύμβαση του αεροδρομίου με την κυβέρνηση ή κάτι άλλο. Θέλουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες εταιρείες, ώστε να μην εξαρτάται η πόλη από μία μόνο», τόνισε ο κ. Μπίλλιας.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης Βασίλης Γάκης σε δηλώσεις του τόνισε πως υπάρχει παράθυρο διαπραγματεύσεων αλλά αυτό είναι στενό. Μάλιστα, όπως είπε, «είναι γνωστή η πολιτική της Ryanair για το υψηλό κόστος και ο τρόπος με τον οποίο πιέζει». «Όταν φεύγει μια αεροπορική εταιρεία που είχε 500.000 βάρδιες την προηγούμενη χρονιά, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη απώλεια, ακόμη κι αν χρειαστεί χρόνος για την αντικατάστασή της».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Συμεών Διαμαντίδης, ο Σταύρος Μπάσιας ως εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του TCB Πρόδρομος Μοναστηρίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σιμιακός, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ Ιωάννης Τσάρας, η Γενική Διευθύντρια Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Κυριακή Ουδατζή.

Επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφερειάρχη Αθήνα Αηδονά, οι δήμαρχοι Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης (εκπροσώπησε την ΠΕΔΚΜ) και Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ενώ από τον δήμο Θεσσαλονίκης ήταν παρόντες ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας, οι αντιδήμαρχοι Τουρισμού Βασίλης Γάκης, Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος καθώς και οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων Δρόσος Τσαβλής, Σπύρος Πέγκας και Νίκος Νικήσιανης.

Θεσσαλονίκη: Τι συμβαίνει τελικά με τη Ryanair; – Το παρασκήνιο της σχεδιαζόμενης αποχώρησης

Στη δίνη της κλασικής πολιτικής χαμηλού κόστους αεροπορικών εταιρειών πέφτει η Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό την παύση λειτουργίας της βάσης που διατηρεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως σχεδιάζει η Ryanair, με αξιόπιστες πηγές να αναφέρουν ότι η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία προσανατολίζεται σε οριστικό κλείσιμο μετά το τέλος της θερινής περιόδου. Όπως ακούγεται πρόκειται για απόφαση ανεξάρτητη από τα σύννεφα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στρατηγική η οποία εδράζεται -λένε οι κακές γλώσσες- στη συνήθη επωδό της εταιρείας να ζητά μεγάλες εκπτώσεις από τα αεροδρόμια και επιδοτήσεις από τα επιμελητήρια και εν γένει από τους φορείς της πόλης προκειμένου να πετά σε αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Ryanair ενημέρωσαν εργαζόμενους ότι η βάση της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται να σταματήσει τη λειτουργία της περί τα τέλη Οκτωβρίου 2026, εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας και στον τουρισμό της περιοχής. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δημόσιες αντιδράσεις που είχε εκφράσει το προηγούμενο διάστημα η αεροπορική εταιρεία σχετικά με την αύξηση των τελών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», υποστηρίζοντας ότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος επηρεάζει τη βιωσιμότητα της βάσης στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο τα τέλη του αεροδρομίου

Η Ryanair είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας λόγω των αυξημένων χρεώσεων στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής ούτε η Fraport Greece (η οποία ειδικά της χειμερινή περίοδο προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις -ακόμη και μηδενικές όπως στα Χανιά- για πτήσεις) ούτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία για οριστική αποχώρηση της βάσης. Μάλιστα ο δήμαρχος κ. Στέλιος Αγγελούδης είχε αφήσει να εννοηθεί σε ξενοδοχειακούς φορείς της πόλης ότι θα αναλάβει το δύσκολο ρόλο να επιλύσει το ζήτημα. Ωστόσο, το θέμα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ τοπικών φορέων, ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις για τον τουρισμό, την αεροπορική συνδεσιμότητα και την τοπική οικονομία.

Ryanair: Πάνω από 30 διεθνείς προορισμοί

Η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» φιλοξενεί σήμερα τρία αεροσκάφη, τα οποία εξυπηρετούν περισσότερους από 30 διεθνείς προορισμούς. Η πιθανή αποχώρηση της βάσης δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος των αλλαγών που θα ακολουθήσουν στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για το κατά πόσο θα διατηρηθούν ορισμένες συνδέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν η Ryanair θα συνεχίσει να εκτελεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων από τη Θεσσαλονίκη ή εάν θα προχωρήσει σε συνολικό ανασχεδιασμό της παρουσίας της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».