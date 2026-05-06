Οι βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, όμως σε αρκετές από αυτές αναφερόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, παρότι οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημμέλημα. Το απόγευμα της Τετάρτης 06.05.2026, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε νέες διορθωμένες κλήσεις προς τους βουλευτές.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλέστηκε… τυπογραφικό λάθος υπαλλήλου στο copy-paste και έτσι κάποιοι από τους βουλευτές έλαβαν κλήση για κακούργημα, που όπως αναφέρουν δεν επηρεάζει στην εγκυρότητα της διαδικασίας. Αυτό δεν αλλάζει το ότι στις 22 Μαΐου οι βουλευτές θα κληθούν να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.

Θυμίζουμε ότι, μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, επειδή τα ποσά που σχετίζονται με την υπόθεση ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ελέγχονται για ηπιότερα αδικήματα. Βουλευτές που ενημερώθηκαν για το θέμα μίλησαν για προχειρότητα στη διαδικασία, εκφράζοντας ανησυχίες ακόμη και για τον τρόπο που έχει στηθεί συνολικά η δικογραφία.