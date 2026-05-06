Για την Τετάρτη 20 Μαΐου είναι προγραμματισμένες οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, γνωστές και ως «ελληνική PISA», στις οποίες θα συμμετάσχουν επιλεγμένα σχολεία της χώρας, με μαθητές από τη Στ’ Δημοτικού και τη Γ’ Γυμνασίου.