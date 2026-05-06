Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Βίντεο δείχνει ότι τον πυροβόλησε 6 φορές τον 21χρονο και τον κλώτσησε

Υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο είδαν αστυνομικοί, φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που ο 54χρονος πυροβολεί έξι φορές τον νεαρό στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα. Η αγριότητα της επίθεσης κορυφώνεται με τον δράστη να κλωτσά το θύμα αφού τον έχει πυροβολήσει, σύμφωνα με το cretalive.

Ηράκλειο: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον 21χρονο και μετά τον κλωτσούσε – Στο ίδιο σημείο πριν 7 χρόνια είχε σκοτωθεί ο ξάδελφος του 17χρονου

Το φονικό έγινε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

Ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγος του κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηράκλειο, ενώ ο 21χρονος κατευθύνονταν προς Γαζί. Ξαφνικά ο 54χρονος αλλάζει κατεύθυνση και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου. Και τα δυο οχήματα ακινητοποιούνται. Από κάμερες ασφαλείας το θύμα καταγράφεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αντιλαμβανόμενος ότι κινδυνεύει και προσπαθεί να κλωτσήσει τον 54χρονο για να τον αποφύγει και να γλιτώσει, όπως αναφέρει το Cretalive. Μέσα στον πανικό του, το θύμα κινήθηκε σε κατεύθυνση εντός του οπτικού πεδίου του 54χρονου πατέρα, στην προσπάθειά του – όπως εκτιμάται – να βρει καταφύγιο σε παρακείμενη κατοικία, όπου και υπήρχε ανοιχτή αυλόπορτα. Ο 54χρονος τότε τον πυροβολεί έξι φορές. Ο άτυχος νέος πέφτει στο έδαφος και ενώ ήταν πεσμένος στο οδόστρωμα, ο 54χρονος άρχισε να κλωτσά το σώμα του.

Ηράκλειο: Η σύντροφος του 21χρονου είδε μέσω βιντεοκλήσης την δολοφονία του – Ο σπαραγμός της μάνας και τα πρώτα λόγια του δράστη

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας είπε σε εκπομπή του ANT1: «Ήμουν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, κάποια στιγμή στρίβει απότομα αριστερά και κλείνει το δρόμο στο αυτοκίνητο που ερχόταν απέναντι, τρακάρουν στη μετωπική, τον βλέπω κατεβαίνει αυτός, κατεβαίνει και ο νεαρός από το απέναντι αυτοκίνητο ο οποίος αρχίζει κατευθείαν να τρέχει απέναντι που υπάρχει ένα χωράφι, αλλά δεν πρόλαβε να διασχίσει καν το δρόμο και ο δράστης σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε. Μέχρι που τελείωσαν οι σφαίρες, μπήκε στο αυτοκίνητο, έβαλε όπισθεν και έφυγε μετά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Όλα και όλα δεν κράτησαν ούτε 10 δευτερόλεπτα».

Πώς έγινε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το φονικό – Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει ότι τον πυροβόλησε 6 φορές και τον κλώτσησε

Όσον αφορά τη στάση της συζύγου του δράστη, ο μάρτυρας διέψευσε τις πληροφορίες ότι προσπάθησε να σταματήσει τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι είδε τη γυναίκα μέσα στο όχημα του 54χρονου, αλλά χωρίς εκείνη να κάνει κάποια κίνηση να τον σταματήσει, πριν ή μετά τη σύγκρουση.