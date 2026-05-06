Ο πατέρας της 19χρονης κατέθεσε τρεις ώρες στην ανακρίτρια και μετά το τέλος της κατάθεσής του μίλησε στην εκπομπή, Αλήθειες με τη Ζήνα και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Δεν ξέρω τι δυνάμεις έχω… Ζω έναν εφιάλτη που για μένα δεν έχει τέλος. Έχασα το παιδί μου μέσα στην πλατεία… Καταγγέλλω τους πάντες γιατί δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει κανείς τίποτα…». Και πρόσθεσε: «Την αλήθεια ψάχνω και μετά θα πάω να βρω το παιδί μου… Να βγει η αλήθεια στο φως, αλλά το βλέπω δύσκολο…»





«Το βασικό που θέλω να μάθει και ο κόσμος και η Ανακρίτρια και όλοι που είναι υπεύθυνοι για όλη αυτήν την ιστορία, είναι το τι παιδί ήξερα εγώ όσον αφορά τη Μυρτώ, να μπορέσω να δώσω ό,τι στοιχείο μπορώ μέχρι την εποχή που ήμουν κοντά στο παιδί και αν υπάρχουν παράπλευρες ερωτήσεις σχετικά με κάποια πράγματα που μπορεί τώρα να μην πάει και το μυαλό μου τι μπορεί να με ρωτήσει η γυναίκα αυτή, θα κοιτάξω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ κι εγώ άλλες 13 ώρες αν χρειαστεί.

Μέχρι τέλος, ναι ναι. Εγώ το μόνο που θέλω όπως έχω ξαναπεί είναι να βγει αλήθεια, αν υπάρχει από πίσω παρακλάδι, ποιος υποκινούσε τα πράγματα, γιατί τα υποκινούσε και γιατί να εκμεταλλευτεί αυτό το παιδί, γιατί είμαι σίγουρη ότι η Μυρτώ πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει πέσει θέμα εκμετάλλευσης» είπε η αδερφή της, Γιάννα.