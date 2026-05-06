Προσέθεσε ότι Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας και ευημερίας καθώς και πως παρά τα σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα και η δράση για το κλίμα.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων, σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, στήριξης της σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος και προώθησης μιας βιώσιμης ειρηνευτικής προοπτικής στη Γάζα, με βάση τη λύση των δύο κρατών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μεγαλειότατε, αγαπητέ Νίκο, χαίρομαι ιδιαίτερα που συναντιόμαστε για ακόμη μια φορά γι’ αυτή την 5η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, Μεγαλειότατε, που μας φιλοξενείτε εδώ, στο όμορφο Αμμάν.

Πράγματι, η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Η κρίση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή εγείρει σοβαρές προκλήσεις, όχι μόνο για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά έχει ευρύτερες, βαθιές επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή μας και σίγουρα επηρεάζουν τις οικονομίες όλων μας.

Πιστεύω ότι, στο πλαίσιο αυτό, η τριμερής αυτή συνάντηση στέλνει ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα φιλίας, είναι ένα μήνυμα συνεργασίας, είναι ένα μήνυμα αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη.

Και υπό αυτό το πρίσμα, Μεγαλειότατε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση για τον ηγετικό σας ρόλο. Η Ιορδανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, το έργο σας ως θεματοφύλακας ιερών τόπων και η ακλόνητη δέσμευσή σας για τη διατήρηση του status quo εκτιμώνται ιδιαίτερα, σε μια εποχή που η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι υψίστης σημασίας. Γνωρίζω πόση σημασία αποδίδετε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως ανέφερε ο Νίκος, η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα λειτουργούν ως φυσική «γέφυρα» μεταξύ της Ιορδανίας, της Μέσης Ανατολής, των χωρών του Κόλπου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχαρητήρια στον Νίκο για τη διοργάνωση μιας εξαιρετικά επιτυχημένης Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο.

Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Μεγαλειότατε, υποστηρίζουμε συνεχώς στους εταίρους μας στην ΕΕ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση «360 μοιρών», όπως την αποκαλούμε. Η ασφάλειά σας, η ευημερία σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δικές μας, και ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή σας είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.

Πιστεύω ότι η συνεργασία μας έχει ήδη αποφέρει σημαντικά, απτά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ευημερία των λαών μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορούμε να θέσουμε πολύ υψηλότερους στόχους. Η ατζέντα είναι ευρεία, όπως πρέπει να είναι. Μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της άμυνας, του τουρισμού και της δράσης για το κλίμα.

Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε, που στέκεστε πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας. Το κάνατε συστηματικά όταν αντιμετωπίσαμε προβλήματα με πυρκαγιές τα τελευταία καλοκαίρια. Επίσης, θέματα όπως η διαχείριση των υδάτων και ο πολιτισμός, όλα αυτά μας ενώνουν και μας φέρνουν πιο κοντά.

Θα έχουμε, φυσικά, την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή. Ήλθα εδώ από το Αμπού Ντάμπι. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή προφανώς μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να διασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς: πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το έχουμε πράξει ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες μας.

Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο, όπου στηρίζουμε την κυβέρνηση, την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η εκεχειρία, καθώς και την ανάγκη η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να ασκεί την κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου.

Όσον αφορά τη Γάζα, πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και να παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, που είναι η λύση των δύο κρατών.

Σας ευχαριστώ πολύ, Μεγαλειότατε, για τη φιλοξενία σας, και προσβλέπω σε μία εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία. Την ίδια ώρα, θα τεθούν επί τάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Λευκωσία, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σταθερή στρατηγική επιλογή είναι η επένδυση σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με γεωπολιτική και γεωοικονομική προστιθέμενη αξία.

Τα μηνύματα και οι δρόμοι της διπλωματίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που επισκέφθηκε χθες το Αμπου Ντάμπι μετά τη σοβαρή κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, στο προεδρικό παλάτι, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στα Εμιράτα.

Πρόκειται για μια κίνηση ουσίας αλλά και συμβολισμού στις χώρες που χτυπήθηκαν, η οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Η επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης, αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία θεμελιώθηκε το 2020 με την Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και τη συμφωνία συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας – και της περαιτέρω εμβάθυνσης μιας ήδη στενής συνεργασίας.

Η Ελλάδα καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, κατεξοχήν στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που καταδεικνύει το στρατηγικό βάθος των σχέσεων και την ενίσχυσή τους στο διπλωματικό, οικονομικό και αμυντικό επίπεδο. Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι η Ελλάδα δεν κρύβει τους συμμάχους της, ούτε παίρνει αποστάσεις από μια εξωτερική πολιτική που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, αντίθετα την υπηρετεί και μεγαλώνει ουσιαστικά με τις διμερείς σχέσεις που έχει δημιουργήσει η χώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μία εκ των οποίων είναι και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία άλλη είναι με την Ινδία, να αποδεικνύουν ποια εξωτερική πολιτική αποδίδει και ποια εξωτερική πολιτική δυναμώνει τη χώρα.

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Abdullah II αναμένεται να συζητήσουν σήμερα για την περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας, αλλά και να επικεντρωθούν στον συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα γίνει ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της τριμερούς συνεργασίας σε τομείς που έχουν απασχολήσει τον μηχανισμό, ενώ αναμένεται να συζητηθούν και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ιορδανίας.

Μια συζήτηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνέχεια και της Άτυπης Συνόδου ηγετών που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, με τη συμμετοχή περιφερειακών ηγετών, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας. Σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με κράτη της περιοχής που αποτελούν πυλώνες σταθερότητας, όπως η Ιορδανία, είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, για την προώθηση της αποκλιμάκωσης και για τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κυβερνητική αντεπίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Μαίνεται η σύγκρουση Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να αποκαλύπτει ότι υπήρξαν περισσότερες από 20 τηλεφωνικές επαφές θεσμικού χαρακτήρα -οι οποίες δεν αμφισβητούνται- ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο συζητήσεων για τη στελέχωση τους, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει στα δύο πρόσωπα, δηλαδή τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη και την Κατερίνα Συγγούνα για την αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού μιλά στον «Ε.Τ.» για συμφωνία που δεν τηρήθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι με υπαιτιότητα του ΠΑΣΟΚ παραμένουν ακέφαλες οι δύο αυτές Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ θα μπορούσε στην πρόσφατη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να είχε βγει λευκός καπνός, αφού απαιτείται συμφωνία 3/5. «Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον “μαλώσουν” στη Βουλή ότι μιλάει με την “κακιά” Δεξιά», σχολίασε καυστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι υπαναχώρησε.

Οι πολιτικές κόντρες όμως συνεχίζονται και για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρότασή του για σύσταση δεύτερης Eξεταστικής Eπιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, επιδιώκοντας να διερευνηθούν έξι νέα σημεία και να κληθούν, όπως αναφέρει, πρόσωπα-κλειδιά, με την κυβέρνηση να αξιολογεί την πρόταση, λαμβάνοντας σύντομα θέση, αφού πρώτα σταθμίσει τα πραγματικά δεδομένα και τη νομική πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου δεν υποτιμά το θέμα, υπενθυμίζει ωστόσο ότι το σκέλος που αφορά ενδεχόμενη κρατική εμπλοκή έχει απαντηθεί χωρίς αμφισβήτηση και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να συναινέσει στο να γίνουν οι νομικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί αντικείμενο διαβούλευσης στη Bουλή. Κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν την πολιτική ένταση που προκαλεί με τις υποθέσεις αυτές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον «πανικό» που του προκαλεί η εν αναμονή ανακοίνωση νέου κόμματος από τον τέως πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για το ποιος θα είναι ο ηγέτης του «προοδευτικού χώρου».

Οσον αφορά στο κυβερνητικό «όχι» για τις Προανακριτικές Επιτροπές ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ- Νέας Αριστεράς για Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή, αυτό που επισημαίνεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει τέλεση παράνομης πράξης, καθώς τόσο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μέρος της λύσης του προβλήματος των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων επί της θητείας του, όσο και η πρώην υφυπουργός, η οποία κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ένα θέμα που κατέληξε σε κάτι νόμιμο και για το οποίο έχει κάνει και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Συνεπώς, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει την αντιπολιτευτική τακτική του τσουβαλιάσματος.