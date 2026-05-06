Συνολικά 753 άτομα, που εκπροσωπούν περισσότερα από 15 κόμματα ή κατεβαίνουν ως ανεξάρτητοι, κατέθεσαν υποψηφιότητα για τις 56 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου είναι προεδρικό, ενώ το αποτέλεσμα των εκλογών θεωρείται ένδειξη τάσεων και για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στην προηγούμενη Βουλή εκπροσωπούνταν επτά κόμματα.

Οι δημοσκοπήσεις σύμφωνα με το Reuters δείχνουν ότι τα τρία κόμματα που στηρίζουν τον Χριστοδουλίδη –το κεντρώο DIKO, το DIPA και το EDEK– χάνουν έδαφος, ενώ το ακροδεξιό κόμμα ELAM καταγράφει άνοδο. Νεοεισερχόμενοι πολιτικοί σχηματισμοί, όπως το ALMA του πρώην γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εκτιμάται ότι μπορούν να συγκεντρώσουν 8-10% των ψήφων.

Ο Μιχαηλίδης είχε πρωταγωνιστήσει στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του προγράμματος «χρυσά διαβατήρια», μέσω του οποίου πλούσιοι αλλοδαποί αποκτούσαν ευρωπαϊκή υπηκοότητα με αντάλλαγμα επενδύσεις. Το πρόγραμμα, που είχε δεχθεί έντονη κριτική από την ΕΕ, καταργήθηκε μετά από αποκαλύψεις το 2020.

Η αναλύτρια Fiona Mullen σημειώνει ότι η διαφθορά βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ψηφοφόρων, κάνοντας λόγο για «μαζική ψήφο διαμαρτυρίας» απέναντι σε ένα σύστημα που θεωρούν ότι ευνοεί τους «εσωτερικούς κύκλους».

Το ELAM αναμένεται να αναδειχθεί τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή, ακολουθώντας ευρύτερες τάσεις στην Ευρώπη. Η ίδια αναφέρει ότι η άνοδος αυτή αποτελεί «παράγωγο της οικονομικής κρίσης και της αναζήτησης αποδιοπομπαίων τράγων από τους πολίτες».