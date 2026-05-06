Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα έχει τελειώσει» και το στενό του Ορμούζ «θα είναι ανοιχτό σε όλους» εάν το Ιράν συμφωνήσει με την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία.

Αλλά ορκίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν την εκστρατεία βομβαρδισμών «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση» από ό,τι πριν, εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί όρους που προφανώς έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο, σύμφωνα με πακιστανική πηγή που λειτουργεί ως μεσολαβητής και άλλη πηγή ενημερωμένη για τη διαμεσολάβηση.

Οι πηγές επιβεβαίωσαν πληροφορίες που είχαν αρχικά δημοσιευθεί από το Axios. Το προτεινόμενο μνημόνιο 14 σημείων θα τερματίζει επίσημα τον πόλεμο όπως αναφέρει το Reuters και θα ακολουθήσουν συνομιλίες για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν και τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

«Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Είμαστε κοντά», δήλωσε η πακιστανική πηγή, σημειώνοντας ότι το Πακιστάν έχει φιλοξενήσει τις μοναδικές ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι στιγμής και συνεχίζει να λειτουργεί ως μεσολαβητής, μεταφέροντας προτάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι αναφορές για πιθανή συμφωνία προκάλεσαν πτώση στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί πάνω από 8% περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς αγορές μετοχών ενισχύθηκαν, ενώ οι αποδόσεις ομολόγων μειώθηκαν λόγω της αισιοδοξίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές.

Το μνημόνιο αποκαλύφθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τριήμερη ναυτική αποστολή για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες. Το Ιράν ανέφερε ότι, καθώς οι «απειλές» των ΗΠΑ έχουν σταματήσει, η διέλευση από το στενό θα είναι δυνατή υπό νέους όρους που θέτει το ίδιο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Αμερικανικό μέσο CNBC μετέδωσε ότι εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει αμερικανική πρόταση 14 σημείων.

Δεν αναφέρονται βασικά αιτήματα των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την πηγή που έχει ενημερωθεί για τη διαμεσολάβηση, τις διαπραγματεύσεις για τις ΗΠΑ ηγούνται ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Εάν υπάρξει συμφωνία στο προκαταρκτικό σχέδιο, θα ξεκινήσει περίοδος 30 ημερών για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις προς οριστική συμφωνία. Αυτή θα περιλαμβάνει την άρση κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, αμοιβαία άρση αποκλεισμών στο Στενό του Ορμούζ και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με στόχο παύση ή μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ωστόσο, στο προσχέδιο δεν αναφέρονται βασικά αιτήματα των ΗΠΑ, όπως περιορισμοί στο ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και διακοπή στήριξης σε ένοπλες παραστρατιωτικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης δεν γίνεται αναφορά στα αποθέματα άνω των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει ήδη το Ιράν, κάτι που η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει να παραδοθεί πλήρως πριν από οποιοδήποτε τέλος του πολέμου.

Το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις της Τεχεράνης εντός 48 ωρών για κρίσιμα σημεία.

Πάγωμα αποστολής Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επιχείρηση «Project Freedom», που είχε ξεκινήσει δύο ημέρες νωρίτερα για τη συνοδεία πλοίων στο στενό.

Η αποστολή δεν κατάφερε να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα και προκάλεσε νέα ιρανικά πλήγματα σε πλοία και στόχους σε γειτονικές χώρες.

Σε νέο περιστατικό, γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία ανέφερε ότι εμπορικό πλοίο της χτυπήθηκε στο στενό, με τραυματίες που απομακρύνθηκαν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις, χωρίς λεπτομέρειες, και ανέφερε ότι συμφωνήθηκε προσωρινή παύση της αποστολής.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει προτάσεις 14 σημείων, με το Ιράν να ζητά πρώτα τερματισμό του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού πριν συζητηθούν πυρηνικά ζητήματα.

Στενά Ορμούζ και κλιμάκωση

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα από τα τέλη Φεβρουαρίου, με εξαίρεση ιρανικά πλοία, μετά την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει ξεχωριστό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ η ιρανική πλευρά είχε εντείνει τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και υποδομές στην περιοχή, επεκτείνοντας τη ζώνη ελέγχου της.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας και σε αυξημένη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή.