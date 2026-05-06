Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού τους ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο κ. Ταχιάος δήλωσε «ότι στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα την 29η Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές εκείνες οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων.

Και μπορώ να σας πω ότι έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης και δεν θα υπάρξει άλλο από τον ανάδοχο της κατασκευής, το οποίο προσδιορίζει το χρόνο της παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026. Δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μπορώ αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω».

Νωρίτερα η κ. Νοτοπούλου είχε ρωτήσει τον υπουργό για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ζητώντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Πέρα από τις ασάφειες, πέρα από τις καθυστερήσεις, έχουμε πάρα πολλές εξαγγελίες της κυβέρνησής σας και δικές σας προσωπικά, οι οποίες όλες έχουν διαψευστεί. Παραδώσατε το μετρό πιο αργά και πολύ πιο ακριβά, ενώ μας λέγατε ότι αλλάζετε το σχεδιασμό της Βενιζέλου για να το παραδώσετε πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με υπουργό τον Χρήστο Σπίρτζη, έτρεξε το έργο και το παρέδωσε με φτηνά στους πολίτες και εσείς το σταματήσατε», υπογράμμισε η κα. Νοτοπούλου ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της Κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό.

«Υπάρχει, και πολύ σωστά, στον κόσμο της Θεσσαλονίκης μία ανυπομονησία για την παράδοση της γραμμής Καλαμαριάς. Είμαστε σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο και αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι η λειτουργία του Μετρό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Εάν λοιπόν επιμένουμε να μη δίνουμε μία πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία για την οποία θα την οποία στην οποία θα επιβεβαιώσουμε ότι θα μπουν οι επιβάτες στο Μετρό, είναι ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος», απάντησε ο υπουργός και κατέληξε λέγοντας πως «αναγνωρίζουμε αυτή τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος και θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς στη Θεσσαλονίκη στην επόμενη ημερομηνία την οποία θα δώσουμε. Μέσα σε αυτόν το μήνα και πολύ νωρίς, η ημερομηνία αυτή θα γίνει γνωστή στους πολίτες».

Η ερώτηση Νοτοπούλου

Στην ερώτηση που κατέθεσε η κ. Νοτοπούλου στη Βουλή τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη χάρισε τις ρήτρες του εργολάβου και φέσωσε τους πολίτες με 600 εκατ. ευρώ για το Μετρό Θεσσαλονίκης που «ακόμα περιμένουμε στην Καλαμαριά, μετά από διαρκείς αναβολές».

Όπως σημείωσε, «χωρίς σαφείς απαντήσεις για το τελικό κόστος της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αλλά και για την ακριβή ημερομηνία παράδοσής του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ταχιάος, ως άλλος Βαρόνος Μινχάουζεν, επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες τεχνικής φύσεως απαντώντας στην Ερώτηση. Οι λόγοι όμως οι οποίοι επικαλείται ο Υφυπουργός ήταν γνωστοί εξ αρχής και δεν προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν τις διαρκείς αναβολές και τις συνεχείς αυτοδιαψεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου».

«Η επίμονη επίκληση των τεχνικών δυσκολιών και της περιπλοκότητας των συμβάσεων όμως, επτά χρόνια μετά, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια ακόμη επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να συγκαλύψει την ανεπάρκειά της αλλά και τη συνειδητή επιλογή της να καθυστερεί η παράδοση ενός τόσο κρίσιμου έργου, εις βάρος των Θεσσαλονικέων. Αυτή η στρατηγική των καθυστερήσεων, δεν είναι απλώς δείγμα ανικανότητας, αλλά επιλογής στήριξης των μεγάλων εργολαβικών συμφερόντων μέσω των αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας των καθυστερήσεων», επισήμανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κ. Νοτοπούλου ανέφερε ότι αποκάλυψε το μεγέθους της οικονομικής ζημιάς που προκάλεσε η κυβέρνηση της ΝΔ – με τις διαρκείς καθυστερήσεις – εις βάρος των πολιτών και έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία που επιχειρούν να δείξουν το μέγεθος των αποζημιώσεων.

«Πέρυσι αναγνωρίστηκαν 54 εκατ. ευρώ και μόλις τον φετινό Μάρτιο άλλα 11 εκατ. ευρώ, συνολικά 65 εκατ. ευρώ τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 500 εκατ. ευρώ επιπλέον που κόστισε η αλλαγή του σχεδιασμού που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ το 2019 στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης της βασικής γραμμής και στον σταθμό Βενιζέλου και συμπαρέσυρε και τη γραμμή της Καλαμαριάς. Δηλαδή 600 εκατ. ευρώ στον παραχωρησιούχο από χρήματα των φορολογουμένων. Αντιθέτως, στον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ρητή συμφωνία με τον εργολάβο ότι αν το έργο καθυστερούσε (παράδοση βασικής γραμμής το 2020 και Καλαμαριάς το 2021), ο εργολάβος θα πλήρωνε αποζημιώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο», επισήμανε.

Τόνισε δε ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός όμως, αλλάζοντας τον σχεδιασμό για το Μετρό αιφνιδιαστικά από τη ΔΕΘ ακόμη το 2019, ζημίωσε με εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο αφού ανέτρεψε τη συμφωνία με τον εργολάβο, καθώς η καθυστέρηση επιβλήθηκε με υπαιτιότητα του Δημοσίου».

«Μας λέγατε ότι θα κάνετε το Μετρό πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Τελικά το παραδίδετε πιο αργά και πιο ακριβά κατά 600 εκατομμύρια ευρώ» σημείωσε η Κ. Νοτοπούλου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον κ. Ταχιάο να δεσμευτεί ότι το έργο θα παραδοθεί έστω πριν τη ΔΕΘ.

«Ποιο είναι το τελικό «ταμείο» της καθυστέρησης για την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου; Γιατί επιλέχθηκε η στήριξη των εργολαβικών συμφερόντων μέσω αποζημιώσεων αντί της προστασίας του δημόσιου χρήματος; Πότε τελικά θα παραδοθεί στο κοινό η επέκταση προς Καλαμαριά; Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο πικρό ανέκδοτο για το Μετρό, ούτε άλλο εμπαιγμό. Απαιτούν και δικαιούνται συνέπεια και σεβασμό», ανέφερε η κ. Νοτοπούλου.