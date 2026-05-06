Η Βάσια Παναγοπούλου αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο την ηρωίδα της, την Ασπασία, μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Κούλλη Νικολάου, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται συγκινημένη λίγο πριν ολοκληρωθεί το γύρισμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Βάσια Παναγοπούλου έγραψε: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή!».

Η Γη της ελιάς: Το τελευταίο γύρισμα της Ασπασίας και η φωτογραφία σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η ηθοποιός, πριν λίγες ημέρες, είχε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της. Έτσι, καθώς δεν μπορεί να κινηθεί με ευκολία, όπως όλα δείχνουν το σενάριο προσαρμόστηκε ανάλογα.

Η ηθοποιός έζησε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία κατά την επιστροφή της από το εξωτερικό, η οποία συνοδεύτηκε από σοβαρό τραυματισμό και καταγγελίες για απάνθρωπη μεταχείριση στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

«Είχα πάει για ένα πολύ ευχάριστο σκοπό στην Αμερική, γιατί μια φιλική μου οικογένεια βάπτιζε το κοριτσάκι της. Πήγα με μια φίλη μου και είχαμε περάσει τόσο ωραία. Και αυτό που συνέβη στην επιστροφή μας στην Ελλάδα, πραγματικά είναι απίστευτο και απαράδεκτο και απάνθρωπο. Η πτήση μου ήταν από Μαϊάμι-Κωνσταντινούπολη, με στάση εκεί για δύο ώρες. Μετά θα έπαιρνα το αεροπλάνο για να έρθω στην Αθήνα.

Κατεβαίνοντας από την πτήση Μαϊάμι-Κωνσταντινούπολη, βάζουν μια σκάλα στο αεροπλάνο, η οποία δεν εφάπτεται σωστά. Βγαίνω πρώτη και το αριστερό μου πόδι βρίσκεται στο κενό. Πέφτω φαρδιά πλατιά στο κεφαλόσκαλο. Ευτυχώς δεν έπεσα στο τσιμέντο γιατί θα είχα σκοτωθεί. Το πόδι μου έστριψε στο κενό», είπε η Βάσια Παναγοπούλου.

«Το καταπληκτικό είναι αυτό που συνέβη μετά, που πραγματικά ήταν απάνθρωπο. Γιατί ειδοποιήθηκαν οι νοσοκόμοι ήρθαν να με πάρουν, να με δουν. Με βάλανε σε ένα μέρος. Έρχονται δύο νοσοκόμοι, η μία μου βάζει ένα σπρέι, αρχίζει να μου βάζει μια αλοιφή, μου έτριβε το πόδι.

Το πόδι εντωμεταξύ είχε πρηστεί σε ελεεινό βαθμό, είχε πεταχτεί ο αστράγαλος και της λέω μη μου τρίβετε το πόδι γιατί πονάω πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι σωστό πρησμένο πόδι να το τρίβετε. Μου λέει “θα με μάθετε εσείς στη δουλειά μου;”. Γενικώς ήταν από την αρχή κάπως εχθρική. Μου λέει “σηκωθείτε”. Της λέω “δεν μπορώ να σταθώ”. “Είναι αδύνατον, ελάτε τώρα, μην το κάνετε αυτό. Το κάνετε για να κάνετε θέμα, για να κάνετε κακό στο αεροδρόμιο και στην εταιρεία”, μου λέει.

Δεν μου δώσανε καρότσι για να με μεταφέρει στην επόμενη πύλη. Όποιος ξέρει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ξέρει ότι είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Εγώ ζήτησα να μεταφερθώ στο νοσοκομείο και να με δει γιατρός και μου είπαν “θα χάσετε την πτήση σας και δεν αναλαμβάνουμε εμείς να σας μεταφέρουμε, ούτε να καλύψουμε τα έξοδά σας”. Δεν αναγνώριζαν ότι έπεσα με δική τους υπαιτιότητα. Με βοήθησε η φίλη μου και περπάτησα κουτσαίνοντας. Πάνω στον πανικό και τον πόνο που ένιωθα, δεν είχα την ψυχραιμία να βγάζω κινητό, να φωτογραφίζω τη σκάλα», πρόσθεσε.