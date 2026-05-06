Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρέθηκε τραυματισμένος στο γραφείο του, που βρίσκεται στον επάνω όροφο πρατηρίου καυσίμων ιδιοκτησίας του στην Αλάνια.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ακούστηκε ένας πυροβολισμός από το χώρο, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους εργαζομένους. Όταν εισήλθαν στο γραφείο, εντόπισαν τον επιχειρηματία αιμόφυρτο στο πάτωμα και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες από νοσοκομειακές πηγές, ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Μετά την επέμβαση, εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και να εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία.
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Kardeşi Aydın Çavuşoğlu acil koduyla Anadolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı pic.twitter.com/4IoOKI1x0F
— OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) May 6, 2026
Έρευνες των αρχών για τους πυροβολισμούς στον Τσαβούσογλου
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση, αποκλείοντας το πρατήριο καυσίμων και τη γύρω περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα στο χώρο του γραφείου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων.
Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.
💥 Edindiğim son bilgiye göre; ofisinde intihar girişiminde bulunan Aydın Çavuşoğlu silahla kendisini çenesinden vurduğu belirtildi.
Ameliyattan çıkan Çavuşoğlu’nun entübe edildiği fakat ömrünün geri kalan kısmında ise bitkisel hayatta kalacağı ön görüler arasında yer alıyor. pic.twitter.com/5vTJnvxR12
— Pınar Etci (@etci_p) May 6, 2026
Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου είναι γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Αττάλειας και της Αλάνιας, με δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα, ενώ ο άλλος του αδελφός, ο Χασάν, είναι ο πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου Αλάνιασπορ.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στο εξωτερικό, ενημερώθηκε για το συμβάν και αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Τουρκία.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην πορεία της υγείας του τραυματία και στα αίτια του περιστατικού.
