Τα έσοδα από τη δημοπρασία, η οποία ξεκινά στις 5 Ιουνίου, θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της αποστολής του ιδρύματος για την καταπολέμηση του στίγματος του εθισμού και την υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης, μέσω πρόσβασης σε φροντίδα, πόρους και υποστηρικτικές κοινότητες, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions.

Μεταξύ των φορέων που θα ωφεληθούν περιλαμβάνονται το Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine στο Massachusetts General Hospital, το φεστιβάλ νηφαλιότητας Healing Appalachia, καθώς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απεξάρτησης.

Ο ηθοποιός, που υπήρξε πέντε φορές υποψήφιος για Emmy, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη του με τους εθισμούς σε μεγάλο μέρος της ζωής του.

Η δημοπρασία συγκεντρώνει προσωπικά αντικείμενα και στοιχεία από τη ζωή και την καριέρα του Μάθιου Πέρι, προσφέροντας στους θαυμαστές τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στην πορεία του ηθοποιού.

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο το κοινό ένιωθε οικειότητα. Μέσα από τη δουλειά του και την ειλικρίνειά του, δημιούργησε μια σχέση με θεατές σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούσε την τηλεοπτική οθόνη», δήλωσε ο Τζο Μανταλένα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions. «Η δημοπρασία συγκεντρώνει προσωπικά αντικείμενα και πάθη που σφράγισαν τη ζωή του, δίνοντας στους θαυμαστές έναν τρόπο να συνδεθούν με την ιστορία του».

Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι τα έσοδα θα ενισχύσουν το ίδρυμα του Πέρι και τη συνέχιση της αποστολής του για στήριξη ανθρώπων που παλεύουν με τον εθισμό, δίνοντας έμφαση στην πρόσβαση σε θεραπεία και υποστήριξη.

Συλλογή από τη σειρά «Friends»

Μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται 26 σενάρια της σειράς «Friends», δύο εκ των οποίων υπογεγραμμένα από τον ίδιο και το καστ, προσφορά της Warner Bros. Επίσης, ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One With the Last Supper», συνοδευόμενο από επιστολή της Τζένιφερ Άνιστον στο πίσω μέρος, καθώς και αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου πλαισίου από την πόρτα του διαμερίσματος της Μόνικα.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ακόμη το βραβείο SAG του 1995 για εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε κωμική σειρά, καθώς και έργα τέχνης από καλλιτέχνες όπως οι Banksy και Mel Bochner.

Η διαδικασία προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά, ενώ η ζωντανή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Ντάλας στις 5 Ιουνίου, με παράλληλη online συμμετοχή. Τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο showroom του Heritage Auctions στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου.

«Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιστήμη και συμπόνια, όχι με στίγμα και σιωπή», δήλωσε η Λίσα Κάστελερ Κάλιο, CEO του Ιδρύματος Μάθιου Πέρι. «Η δημοπρασία στηρίζει το έργο του ιδρύματος για την αύξηση της πρόσβασης σε τεκμηριωμένη φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνος του αυτή την ασθένεια».