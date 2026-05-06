Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αθήνα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 05:00, στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ θεώρησαν ύποπτο ένα όχημα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος αγνόησε την εντολή και ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη και, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, ο οδηγός επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό και να προκαλέσει φθορές. Στη συνέχεια επιτάχυνε ξανά, όμως στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά, στου Ρέντη, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο 49χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη από τους αστυνομικούς για επικίνδυνη οδήγηση, αντίσταση και άλλα αδικήματα.