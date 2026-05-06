Συγκεκριμένα αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το κατά πόσο αντάλλαξε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε στον ΣΚΑΙ πως σκοπός του πρώην πρωθυπουργού είναι «να αποτινάξει το 2015 από πάνω του».

«Καταρχάς, στο βιβλίο “Η Τελευταία Μπλόφα” κάτι τέτοιο δεν έχει γραφτεί. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν πήγε να πει την άποψή του σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που θυμίζει την αλήθεια. Και το πικρό ποτήρι της αλήθειας θα το πιει ο κ. Τσίπρας», τόνισε αμέσως μετά.





«Το rebranding συνίσταται στο εξής απλό: Εγώ ο ηθικός και καθαρός παραπλανήθηκα από διάφορους Βαρουφάκηδες, Λαφαζάνηδες και είμαι κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο ηθικός αυτουργός όλων αυτών Τις συντάξεις ο κ. Τσίπρας που έλεγε ότι θα τις αυξήσει τις πετσόκοψε. Η ουσία είναι ότι μια χώρα που ήταν έτοιμη να βγει έστω και λίγο στο φως το 2014, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, φορτώθηκε για δεκαετίες 100 με 120 δισεκατομμύρια αχρείαστα, επειδή ήθελε ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του να κάνουν επανάσταση».

«Λάθος ο διαχωρισμός υπουργών σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς»

Το επιτελικό κράτος είναι ένας τρόπος συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων, τίποτα παραπάνω», ανέφερε παράλληλα στον ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως ακόμα και οι 7 βουλευτές που συνέταξαν τη σχετική επιστολή αναγνώρισαν και τις επιτυχίες του επιτελικού κράτους. Όπως είπε, το επιτελικό κράτος υπάρχει για να συντονίζει πολιτικές, τίποτα παραπάνω. Την ίδια στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε λάθος τον διαχωρισμό μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών υπουργών. «Δεν υπάρχουν μαύρα και άσπρα σημεία. Δηλαδή στη λογική του εξωκοινοβουλευτικού, στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι ο γραμματέας του κόμματος κάποιες φορές ο γραμματέας οργανωτικού», υπογράμμισε. «Εγώ το 2023 έδινα τη μάχη σε όλη την Ελλάδα ως γραμματέας του κόμματος. Έδινα μάχη για τον σταυρό του κόμματος, συνολικά, για την ψήφο στο κόμμα».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Κάποιοι λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν κατεβαίνουν, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι κακώς οι εξωκοινοβουλευτικοί κατεβαίνουν. Την απάντηση την έδωσαν οι πολίτες το 2023, στις εκλογές τις τελευταίες.Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι όταν σου δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει στο τέλος της ημέρας να λογοδοτείς στους πολίτες και να κρίνουν οι πολίτες με σταυρό δηλαδή, αν αυτό το οποίο κάνεις αξίζει να συνεχίσει. Και από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν εσύ μπορείς να έχεις ένα χαρτοφυλάκιο».

«Τι έγινε το 2023; Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί τέθηκαν στην κρίση των πολιτών. Στην Α’ Αθηνών βγήκε πρώτος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξωκοινοβουλευτικός. Β’ Αθηνών στα νότια βγήκε δεύτερος ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Στα δυτικά βγήκε πρώτος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην ανατολική Αττική βγήκε πρώτη η Σοφία Ζαχαράκη. Κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί λοιπόν επιλέγουν να πολιτευτούν».

Ως προς την αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης τη χαρακτήρισε και «ιστορικής σημασίας», καθ’ως θα αποτελεί την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Θα μπει ένα πλαίσιο το οποίο, εφόσον καταλήξει σε αναθεώρηση – γιατί θέλει ευρύτερες συναινέσεις – μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα από αυτά που συζητάμε προς το καλύτερο».