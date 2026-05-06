Μάλιστα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στο MEGA, το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται το νομοσχέδιο να περάσει στη Βουλή, ενώ τόνισε ότι μέχρι 1 Ιανουαρίου του 2027 πρέπει να έχουν ενημερωθεί οι γονείς προκειμένου να γίνει το επόμενο βήμα με την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων.





«Το νομοσχέδιο ήδη έχει πάει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια, προκειμένου να δούμε τη συμβατότητα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι θα έχει γυρίσει πίσω προκειμένου να το περάσουμε από την Ελληνική Βουλή. Η υλοποίηση προφανώς άλλη κουβέντα. Πριν το καλοκαίρι περνάει το νομοσχέδιο. Ξεκινάμε πρώτη 1/1/27. Γιατί πρέπει από τον Σεπτέμβριο και μετά να ενημερώσουμε και τους γονείς» ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης πρόσθεσε: «Αν η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας και το παιδί πάρει το κινητό του ο μπαμπάς και της μαμάς για να κάνει επιβεβαίωση, δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν άλλα ειδικά προγράμματα και ειδικές συσκευές, οι οποίες πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σόσιαλ. Ναι, στο ίντερνετ. Το ίντερνετ πλέον είναι εργαλείο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, αλλά όχι στα social. Τουλάχιστον μέχρι τα 15. Η υλοποίηση θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και αν δεν συνεργαστούν οι πλατφόρμες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο εξής κομμάτι. Ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από 1/1/27 επανεπιβεβαίωση ηλικίας τουλάχιστον για τους λογαριασμούς που δεν είναι σίγουροι ότι ανήκουν. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και σε πιο ήπια μέτρα αν υπήρχε και καλύτερη συνεργασία, δηλαδή απαγορεύσεις».

Και συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου: «Ακούω και εγώ διάφορους ψυχολόγους, ειδικούς γύρω από την ανατροφή των παιδιών, ότι οι απαγορεύσεις δεν δουλεύουν, δεν είναι ωραίες, δεν αρέσουν, προφανώς δεν αρέσουν. Αν οι πλατφόρμες από μόνες τους είχαν βγει και είχαν πει ότι ναι, πλέον επιβεβαιωμένα λογαριασμούς ανηλίκων φροντίζουμε να έχουν χρονικά περιθώρια ή δεν επιτρέπουμε την αέναη συνεχή κύλιση ή επιβεβαιώνουμε ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, δεν θα είχαμε φτάσει στην απαγόρευση».