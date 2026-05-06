Αρχικά, ο Παύλος Ντε Γκρες διαβεβαίωσε πως ο γιος του είναι καλά στην υγεία του μετά το ατύχημα που είχε: «Ναι, όλα εντάξει, ευχαριστώ πολύ».

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του ΣτΕ, η οποία επικύρωσε την αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας και του επιθέτου «Ντε Γκρες». «Η κυβέρνηση το είχε ήδη αναγνωρίσει. Το ΣτΕ έγινε κάτι παραπάνω, γιατί κάποιοι θέλανε να το αναστατώσουν, να το σταματήσουν αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε έτσι και παραμείναμε όπως ήτανε και ό,τι ζητήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Και επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον, ο Παύλος Ντε Γκρες απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας: «Δεν έχω πει σε κανέναν ότι έχω ποτέ πολιτικά σχέδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι. Το μέλλον μας κρατάει ανοιχτό».





Παύλος Ντε Γκρες: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα του γιου του

Να σημειωθεί ότι, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Οδυσσέας–Κίμων Ντε Γκρες τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση. Με μια ανάρτηση στο Instagram, η μητέρα του, Μαρί Σαντάλ, είχε ενημερώσει ότι η κατάστασή του ήταν υπό έλεγχο, αλλά η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει τα σχέδιά της για το Πάσχα και να ταξιδέψει στη Φλωρεντία για να είναι κοντά του.