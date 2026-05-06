Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι ουρές εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση.

Η εικόνα από το Google Maps αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος, με τον Κηφισό να εμφανίζει σημαντική επιβάρυνση.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία και συντονίζουν την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι εφικτό, να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν την ταλαιπωρία.