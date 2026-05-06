Μεγάλο αγκάθι αποτελούν όμως οι προσαυξήσεις. Σήμερα όσοι έχουν χρέη άνω 30.000 ευρώ και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει είτε, να πληρώσουν το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου από την αίτηση συνταξιοδότησης, ώστε να βάλουν το υπόλοιπο χρέος σε συμψηφισμό με τη σύνταξη, είτε να κάνουν ρύθμιση σε 24 όμως δόσεις -εφόσον χρωστούν μεγάλο ποσό- και όταν το χρέος φτάσει στις 30.000 ευρώ, να διακόψουν τη ρύθμιση και να κάνουν τον συμψηφισμό οφειλής με σύνταξη.

Με την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ως το 2023, η οποία αναμένεται νομοθετηθεί εντός του Μαίου και να ισχύσει άμεσα, οι οφειλέτες με χρέη άνω των 30.000 αποκτούν τη δυνατότητα να εντάξουν το μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους, ήτοι αυτά που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ως το 2023, σε περισσότερες δόσεις αποπληρωμής και να χρησιμοποιήσουν τις 24 δόσεις για οφειλές μετά το 2024 που είναι και μικρότερες.

Ωστόσο μεγάλο αγκάθι αποτελούν οι προσαυξήσεις που διογκώνουν τα χρέη, και η έλλειψη ενός πρόσθετου κινήτρου με κούρεμα προσαυξήσεων που υπήρχε σε παλαιότερες ρυθμίσεις αποτελεί το μειονέκτημα της νέας ρύθμισης για το σύνολο των οφειλετών και όχι μόνον για όσους έχουν οφειλές που μπλοκάρουν τη συνταξιοδότηση τους.

Όπως ανέφεραν στελέχη ταμείων στο eleftherostypos.gr, σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις του παρελθόντος με πολλές δόσεις υπήρχε μια κλιμάκωση στο κούρεμα των προσαυξήσεων ώστε να υπάρχει κίνητρο να ενταχθούν στη ρύθμιση πολλοί οφειλέτες. Αντιθέτως στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται και πολλοί οφειλέτες δεν θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις 72 δόσεις για να βγούν στη σύνταξη.

Η διάταξη για τη σύνταξη σε οφειλέτες περιλαμβάνεται στον νόμο 5078/2023 και προβλέπει συμψηφισμό χρεών με σύνταξη για οφειλές από ατομικές εισφορές ως 30.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ .

Στο χέρι το 40% της σύνταξης

Ο συμψηφισμός χρεών με σύνταξη γίνεται σε δυο στάδια. Αρχικά οι οφειλέτες παίρνουν το 40% της σύνταξης και το υπόλοιπο 60% συμψηφίζεται με την οφειλή, μέχρι αυτή να πέσει από τις 30.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και από τις 10.000 ευρώ στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Στη συνέχεια γίνεται συμψηφισμός οφειλής με σύνταξη σε 60 δόσεις.

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν πληρωθεί 20 χρόνια ασφάλισης και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος για να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης. Αν με τον χρόνο για τον οποίο οφείλουν εισφορές συμπληρώνουν 40ετία, τότε υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης στα 62 αρκεί η συνολική οφειλή του απλήρωτου χρόνου ασφάλισης να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ή 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ.

Αν τα χρέη υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ ΚΑΙ τα 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ τότε αφού υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου, αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται. Εναλλακτικά αν ρυθμίσουν το υπερβάλλον ποσό μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση αφού κατεβάσουν την οφειλή στις 30.000 ευρώ.

Απαραίτητος όρος για να πάρουν σύνταξη οι οφειλέτες είναι να συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού απορρήτου των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Το όριο των καταθέσεων που ελέγχεται για να διαπιστωθεί αν επαρκούν για την αποπληρωμή των χρεών είναι για τους επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ, και για τους οφειλέτες του ΟΓΑ στα 6.000 ευρώ.

Εάν οι οφειλέτες κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, ή κατά το τελευταίο 12μηνο έχουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ή άνω των 6.000 ευρώ, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Παραδείγματα

Ο συμψηφισμός χρεών με σύνταξη γίνεται ως εξής:

1.Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με χρέη 30.000 ευρώ δικαιούται σύνταξη 800 ευρώ. Αρχικά θα πάρει το 40% δηλαδή 320 ευρώ και τα άλλα 480 ευρώ θα συμψηφιστούν με το χρέος των 10.000 ευρώ. Με τον συμψηφισμό τα 480 ευρώ της σύνταξης θα παρακρατηθούν για 20 μήνες. Στη συνέχεια, ο συνταξιούχος θα πάρει τη σύνταξη των 800 ευρώ από την οποία θα παρακρατείται μηνιαία δόση 333,3 ευρώ, για 60 μήνες μέχρι να σβήσει το χρέος των 20.000 ευρώ. Για αυτούς τους 60 μήνες η σύνταξη θα είναι 466 ευρώ και όταν μηδενίσει το χρέος θα πάρει τα 800 ευρώ.

2.Ασφαλισμένος με χρέη 30.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ που δικαιούται σύνταξη 1.100 ευρώ, θα πάρει το 40%, δηλαδή 440 ευρώ. Τα υπόλοιπα 660 ευρώ θα μείνουν στο ταμείο για να συμψηφιστεί η οφειλή των 10.000 ευρώ. Με τον συμψηφισμό η οφειλή θα μηδενιστεί σε 15 μήνες. Στη συνέχεια ο συνταξιούχος θα πάρει τη σύνταξη των 1.100 ευρώ από την οποία θα έχει παρακράτηση 333 ευρώ για 60 μήνες και θα λαμβάνει σύνταξη 767 ευρώ. Μετά τους 60 μήνες που θα έχει μηδενιστεί ο οφειλή η θα παίρνει 1.100 ευρώ.