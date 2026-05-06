Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την επέμβαση φέρει λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Σαλαμίνας.