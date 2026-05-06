Η νέα εφαρμογή του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) προσδοκά να βάλει τέλος στα φαινόμενα «παραβίασης» του ΑΜΚΑ των πολιτών, καθώς θα μπορούν πιο εύκολα να ελέγχουν τυχόν «ανεπιθύμητες χρεώσεις» και να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά στον ΕΟΠΥΥ.

Η σημαντικότερη αλλαγή για τους πολίτες αφορά την απλοποίηση της πρόσβασης. Καταργούνται πλέον οι παλιοί, ειδικοί κωδικοί ΦΑΥ, που συχνά αποτελούσαν εμπόδιο για τους χρήστες και η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται πιο εύκολα και αποκλειστικά με τους κωδικούς Taxisnet. Οπως επισημαίνει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του: «Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη χρήσης ξεχωριστών κωδικών ΦΑΥ, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου».

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα NextGenerationEU, έχει επίσης στόχο να μπει οριστικό τέλος στη γραφειοκρατία και την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι η νέα εφαρμογή «συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας με πιο γρήγορο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο».

Εποπτεία

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο πλήρους εποπτείας των ιατρικών πράξεων. Οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όλες τις δαπάνες που έχουν καταγραφεί στον ΑΜΚΑ τους από την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, το 2012, μέχρι σήμερα.

Ειδικά για την τελευταία δεκαετία, η ψηφιοποιημένη εικόνα για συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά είναι πλήρης, επιτρέποντας στον πολίτη να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι έχει αποζημιώσει ο Οργανισμός για τη φροντίδα του.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον νέο σύνδεσμο https://healthservices.eopyy.gov.gr.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση, η παλαιά ιστοσελίδα θα ανακατευθύνει αυτόματα τους χρήστες στο νέο περιβάλλον, το οποίο υπόσχεται «βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης, ενισχυμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση».

Η διαφορά με τον ιατρικό φάκελο

Επειδή συχνά παρατηρείται σύγχυση στους πολίτες, είναι απαραίτητο να γίνει η εξής διευκρίνιση: ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), που αναβαθμίστηκε, λειτουργεί ουσιαστικά ως το «ψηφιακό λογιστήριο» του ασθενούς και δεν πρέπει να συγχέεται με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) της ΗΔΙΚΑ, τον οποίο βλέπουμε μέσω του MyHealth app.

Στον ΑΗΦΥ περιλαμβάνεται το καθαρά ιατρικό ιστορικό (διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, εμβολιασμοί). Ενώ στον ΦΑΥ του ΕΟΠΥΥ καταγράφονται οι οικονομικές δαπάνες και οι παροχές (φάρμακα, νοσήλια, γυαλιά οράσεως, θεραπείες).

Ο ΦΑΥ αποτελεί το βασικό όπλο του πολίτη για τον έλεγχο τυχόν παράνομων χρεώσεων στον ΑΜΚΑ του, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πόροι του Συστήματος Υγείας αξιοποιούνται σωστά και δεν γίνεται κάποια κατάχρηση εις βάρος του. Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια ή διευκρίνιση, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στο edapy@eopyy.gov.gr.