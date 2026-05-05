Η νίκη της 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, χθες το βράδυ, στο στάδιο «Έμιρεϊτς»-στο δεύτερο σκέλος της ημιτελικής φάσης της διοργάνωσης-της έδωσε την πρόκριση με σύνολο τερμάτων 2-1. Το γκολ του αρχηγού Μπουκάγιο Σάκα, με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν καθοριστικής σημασίας για την αγγλική ομάδα που θα είναι παρούσα στον τελικό της Βουδαπέστης και μάλιστα αήττητη.

Πέρσι σταμάτησε στα ημιτελικά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά φέτος-έστω και δύσκολα-έκανε ένα βήμα μακρύτερα. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν ή την ΠΣΖ που αναμετρώνται απόψε στο Μόναχο. Αυτή θα είναι η όγδοη παρουσία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχει επικρατήσει στους δυο (1994 Κύπελλο Κυπελλούχων και 1970 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ) και έχει χάσει το τρόπαιο στους υπόλοιπους πέντε. Ανάμεσα τους και ο μοναδικός για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν το 2006, όταν ηττήθηκε με 2-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Σταντ ντε Φρανς».

Η Ατλέτικο έμεινε στα ημιτελικά του θεσμού όπως το 2017 (που ήταν η τελευταία) από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Άρσεναλ επέβαλε την κυριαρχία της ακριβώς στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μπουκάγιο Σάκα της έδωσε προβάδισμα στο σκορ.