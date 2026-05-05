“Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ότι το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν”, δήλωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση.

“Οποιαδήποτε εκτροπή πλοίου προς άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνη και θα οδηγήσει σε μια ισχυρή απάντηση του Ναυτικού των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης”, σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Τραμπ: «Έχουμε συντρίψει το Ιράν μέσα σε δύο εβδομάδες – Δεν έχουν στρατό, άμυνα, ηγεσία – Να υψώσουν λευκή σημαία»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι η κατάσταση με το Ιράν αποτελεί, όπως την περιέγραψε, «μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση».

Τόνισε ότι τη θεωρεί “μικρή”, επειδή —όπως είπε— το Ιράν «δεν είχε ποτέ καμία πιθανότητα» και «το γνωρίζει και το ίδιο».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν μιλά με Ιρανούς αξιωματούχους εκείνοι παραδέχονται την αδυναμία τους, όμως στη συνέχεια εμφανίζονται δημόσια και «υποστηρίζουν ότι τα πηγαίνουν καλά». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, περιγράφοντας ότι το Ιράν δεν διαθέτει ναυτικό, αεροπορία ή ουσιαστική αντιαεροπορική άμυνα, ενώ —όπως είπε— «έχουν καταστραφεί πλήρως, δεν έχουν ραντάρ και δεν έχουν ηγεσία», προσθέτοντας ότι «οι ηγέτες τους έχουν εξουδετερωθεί».

Συνεχίζοντας σε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, ανέφερε ότι «πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους» και υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε «τρελούς» να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όπως είπε, η ισχύς ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλει καν να μιλήσει, τονίζοντας ότι «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Αναφερόμενος στη στρατιωτική ισχύ του Ιράν, υποστήριξε ότι «τους έχουμε συντρίψει» και ότι πλέον έχουν περιοριστεί σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο.

Οι δηλώσεις έγιναν στην αρχή εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ επαίνεσε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον στρατηγό Νταν Κέιν, αρχηγό του Μικτού Επιτελείου, λέγοντας ότι παρουσίασαν «εξαιρετική ενημέρωση».

Κλείνοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν θέλει να παίζει παιχνίδια» με τις ΗΠΑ και ότι «ουσιαστικά ο στρατός τους έχει εξουδετερωθεί μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες».

REPORTER: “You said recently that if Iranians were armed, they could take over their regime. Do you plan to arm them soon?” TRUMP: “I don’t want to say that.” “People say, ‘why aren’t they protesting?’ They want to protest, but they don’t have any guns. So you could have… pic.twitter.com/OWq2JdZtVN — Fox News (@FoxNews) May 5, 2026

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «κανείς» δεν θα αμφισβητήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και εξέφρασε την ελπίδα ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τεχεράνης θα αποτύχει.

«Ο αποκλεισμός ήταν καταπληκτικός. Είναι σαν ένα κομμάτι ατσάλι. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την εκστρατεία πίεσης κατά του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, παρά τις οποιεσδήποτε αντιφατικές δημόσιες δηλώσεις.

«Παίζουν παιχνίδια, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω απλώς ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, και ποιος δεν θα ήθελε, όταν ο στρατός σας έχει εξαφανιστεί εντελώς», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θέλει να καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ιράν.

«Λοιπόν, υποθέτω πως ναι, επειδή το κάνουμε να αποτύχει», είπε. «Ελπίζω να αποτύχει. Θέλεις να μάθεις γιατί; Επειδή θέλω να κερδίσω».

Ο Πρόεδρος υποβάθμισε για άλλη μια φορά τις σημαντικές επιπτώσεις που είχε η σύγκρουση με το Ιράν στους Αμερικανούς καταναλωτές, δικαιολογώντας την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ως ένα «μικρό τίμημα» για να εξαλειφθούν οι προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η τιμή του βαρελιού πετρελαίου δεν έχει αυξηθεί τόσο υψηλά όσο περίμενε.

«Πίστευα επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου θα ανέβαινε στα 200, 250, ίσως και στα 300 δολάρια, και ξέρω ότι αυτό θα είναι βραχυπρόθεσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ συνέχισε: «Κοιτάζω σήμερα, είναι περίπου 102 (δολάρια) και αυτό είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσει κανείς για να απαλλαγεί από ένα πυρηνικό όπλο από ανθρώπους που είναι πραγματικά ψυχικά διαταραγμένοι».

Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είπε ο Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου «απλώς εξουδετερώνεται».

Η μέση τιμή ενός γαλονιού βενζίνης είναι τώρα 4,48 δολάρια, σύμφωνα με την AAA , και αυτό έχει κλιμακωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, σημειώνοντας άνοδο 31 σεντς αυτή την εβδομάδα. Η μέση τιμή του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί περίπου κατά 50% από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση πριν από περισσότερες από εννέα εβδομάδες.